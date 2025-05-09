Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 63 Gözaltı

Van'da Uyuşturucu Operasyonlarında 63 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları neticesinde 63 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürüten kişileri hedef aldı.

25 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında gençlerin sıkça bulunduğu bölgelerde yapılan çalışmalarda toplam 430 gram afyon sakızı, 304 gram esrar, 27 gram sentetik uyuşturucu, 10,5 gram sentetik kannabinoid, 4,56 gram eroin ve 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birine, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek suçlarından işlem yapıldı. Diğer 62 şüpheli ise uyuşturucu kullanmak suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 430 gram afyon sakızı, 304 gram esrar, 27 gram sentetik uyuşturucu, 10,5 gram sentetik kannabinoid, 4,56 gram eroin ve 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.