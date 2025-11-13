Van'da Yolcu Minibüsü Alev Aldı — Yolcular Tahliye Edildi

Van'da yolcu minibüsü alev aldı

VAN (İHA) — Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları hızla tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçti. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

