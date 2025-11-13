Van'da Yolcu Minibüsü Alev Aldı — Yolcular Tahliye Edildi

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde seyir halindeki yolcu minibüsü alev alarak kullanılamaz hale geldi; yolcular tahliye edildi, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:23
Van'da Yolcu Minibüsü Alev Aldı — Yolcular Tahliye Edildi

Van'da yolcu minibüsü alev aldı

VAN (İHA) — Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları hızla tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçti. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

VAN’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR YOLCU MİNİBÜSÜ, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

VAN’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR YOLCU MİNİBÜSÜ, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

