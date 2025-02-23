Van'daki Abalı Kayak Merkezi Kayakseverlere Kapılarını Açtı

Van'ın Abalı Kayak Merkezi, kar yağışının ardından sezona merhaba dedi. Hafta sonu yoğunluğu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:49
Van'daki Abalı Kayak Merkezi Kayakseverlere Kapılarını Açtı

Van'da Kayak Sezonu Açıldı

Van'da üç gün önce meydana gelen yoğun kar yağışının ardından Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamak için kapılarını açtı. Merkez, hafta sonu tatili dolayısıyla kayak tutkunlarıyla dolup taştı.

Kar Yağışı ile Kayak Keyfi

Kente 45 kilometre mesafede, Artos Dağı eteklerinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, etkili kar yağışının sonrasında hizmet vermeye geçti. Bu doğal güzellikler eşliğinde kayak yapma fırsatı bulan vatandaşlar, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarasına karşı kaymanın tadını çıkardı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Merkezde, toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistler bulunuyor. Yoğunluk oluşturan aileler ve çocuklar, kayak takımları ve kızaklarla keyifli saatler geçirdi. Ayrıca, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, kayak severlerin güvenli bir ortamda eğlenmelerini sağladı.

Bölgenin En İyi Kayak Tesislerinden Biri

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, “Bölgenin en güzel kayak tesislerine sahibiz” dedi. Yağış sonrası personelin çalışmalarıyla merkez hakkında bilgi veren Özdemir, “Hava şartları el verdiği sürece vatandaşlarımız buradan faydalanabilecek” diyerek, gelecekte yapılacak yeniliklere de dikkat çekti.

Kayakseverler Abalı’yı Tercih Ediyor

Hafta sonu tatilini Abalı Kayak Merkezi'nde geçiren kayakseverlerden Muhammed Yaba, kar kalınlığının kayak yapmaya elverişli olduğunu belirtti. Yaba, “Yıllardır buraya geliyorum. Havası çok güzel. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer bir kayak sever Barış Tunç ise, bölgede böyle bir tesisin bulunmasının güzel bir imkan olduğunu dile getirdi. “Merkezin hizmet vermeye başladığını duyduktan sonra arkadaşlarla birlikte buraya geldik” dedi.

İlk kez kayak yapan 6 yaşındaki Hatice Almila Külah da, “Burası çok güzel. Arkadaşımla çok eğlendim” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Van'da üç gün önce etkili olan kar yağışının ardından sezonun açıldığı Gevaş ilçesindeki Abalı...

Van'da üç gün önce etkili olan kar yağışının ardından sezonun açıldığı Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Van'da üç gün önce etkili olan kar yağışının ardından sezonun açıldığı Gevaş ilçesindeki Abalı...

Van'da üç gün önce etkili olan kar yağışının ardından sezonun açıldığı Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

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