Van Erciş'te 8 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van Erciş'te Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde, 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, otogarın emanet bölümüne uyuşturucu yerleştirileceği bilgisi üzerine hemen bir operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalarda, otogardaki durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Narkotik madde arama köpeği ile gerçekleştirilen aramada, zanlının bırakmak istediği eşyalar arasında 8 kilo 750 gram esrar bulundu.

Şüpheli, hemen ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Van'ın Erciş ilçesinde 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.