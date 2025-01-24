DOLAR
35,7 -0,18%
EURO
37,37 -0,42%
ALTIN
3.184,87 -1,02%
BITCOIN
3.750.548,3 -2,09%

Van Erciş'te 8 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Erciş'te otogarda yapılan operasyonda 8 kilo 750 gram esrar ile bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:21
Van Erciş'te 8 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van Erciş'te Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde, 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, otogarın emanet bölümüne uyuşturucu yerleştirileceği bilgisi üzerine hemen bir operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalarda, otogardaki durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Narkotik madde arama köpeği ile gerçekleştirilen aramada, zanlının bırakmak istediği eşyalar arasında 8 kilo 750 gram esrar bulundu.

Şüpheli, hemen ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Van'ın Erciş ilçesinde 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Gündem Özeti: 24 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar
3
İstanbul'da El Kaide Üyeliğinden Hükümlü 2 Kişi Yakalandı
4
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic İstifa Etti: Yolsuzluk İddiaları Gölgesinde Görevini Bıraktı
5
Bursa'da Babasını Tüfekle Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası
6
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
7
CHP'den Hayvancılıkta İthalat Bağımlılığına Sert Eleştiriler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği