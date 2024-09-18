Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" Tablosundaki Fırça Darbeleri Atmosferik Hareketlerle Uyumlu

Van Gogh’un "Yıldızlı Gece" Tablosunda Gizli Bir Uyum

Vincent van Gogh’un ünlü eseri "Yıldızlı Gece", fırça darbeleriyle dünya üzerindeki atmosferik hareketleri taklit ediyor. Bu gerçekten ilginç bir keşif!

Araştırmanın Detayları

Şiam Üniversitesi ve Lille Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu çeşitli Çin ve Fransız akademik kuruluşlarının ortak çalışmasıyla yapılan incelemede, van Gogh’un tablosundaki fırça darbelerinin gerçek fiziki hareketlerle paralellik gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar, tablodaki 14 spiral yapıyı ve fırça darbelerinin özelliklerini inceledi.

Gerçekleştirilen analizler, Kolmogorov türbülans teorisi ile ilişkilendirilerek, fırça darbelerinin konumlarının ve ışık yoğunluklarının türbülans hareketlerini yansıttığını ortaya koydu.

Atmosferik Özelliklerin Yansıtılması

Araştırmacılar, tablo içindeki fırça darbelerinin şekil, enerji ve boyut açısından çıplak gözle gözlemlenemeyecek atmosferik özellikleri ustalıkla taklit ettiğini ifade ettiler. Batchelor ölçeği ile de uyumlu olduğu belirlenen tabloda, parlaklık oranlarının bu ölçekle doğru orantılı olduğu vurgulandı.

Çalışmanın önemli isimlerinden Şidi Huang, van Gogh'un türbülansı "tam olarak doğru bir biçimde" betimlemesinin, sanatçının bulutları ve atmosferi dikkatle gözlemlemesi ile ilişkilendirilebileceğini söyledi.

Bu araştırma, AIP Publishing tarafından yayımlanan Physics of Fluids dergisinde okuyucularla buluştu.