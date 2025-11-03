Van Gölü Çekildi: Muradiye Ünseli'de Asırlık İskele Ortaya Çıktı

Kuraklık ve buharlaşma kıyılarda tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı

Van'ın Muradiye ilçesinde, Van Gölü'nün su seviyesindeki düşüş nedeniyle asırlık ahşap iskelenin ayakları görünür hale geldi. Kuraklık ve artan buharlaşma, kıyı şeridinde dikkati çeken boyutlarda çekilmeye yol açtı.

Tarihi kalıntıların, mikrobiyalitlerin (dikit) ve eski yerleşim alanlarına ait yapı kalıntılarının görülebildiği göl kıyısında, yıllardır su altında kalan bazı yapılar da çekilme sonucu açığa çıktı. Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde suyun çekilmesiyle ahşap iskelenin ayakları ortaya çıktı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, son yılların en önemli konu başlıklarından birinin küresel iklim değişikliği olduğunu söyledi. "Küresel iklim değişiminin en iyi izleneceği noktalardan biri, Van Gölü çünkü burası kapalı bir göl. Yani gölden dışarıya hiçbir su çıktısı yok. Kışın yağan kar ve yıl boyunca etkili olan yağmur, Van Gölü'ne su girdisini oluştururken buharlaşmayla gölden su çıktısı oluyor. Kar yağışının az olmasına ek olarak yaz aylarında buharlaşmanın artması sonucu Van Gölü çekiliyor."

Akkuş, mevsimlerin değişiminde gözlenen farklılıklara dikkat çekerek, gölde yaşanan çekilmenin geçmişe ait yapıları tekrar görünür kıldığını belirtti. Muradiye kıyılarındaki çekilmenin boyutlarını da aktaran Akkuş, şunları kaydetti: "Ünseli Mahallesi'nde sahil kenarındayız. Aslında şu anda bulunduğumuz yer geçmişte sular altındaydı fakat şu anda buranın göle uzaklığı yaklaşık 500 metre. Van Gölü'nün çekilmesi ile eski iskeleler açığa çıkıyor. Bu iskeleler 100 yıldan belki de daha önce yapılmış. İşte Van Gölü çekildikçe yeni yeni iskeleler ortaya çıkıyor. Bugünlerde su altında kalan yerler belki de geçmişte insanların yaşam alanlarını oluşturuyordu. Van Gölü içinde birçok gizem barındırıyor. Kıyı çizgisi çekildikçe bu gizemler bir bir ortaya çıkıyor. Bugün Van Gölü'nün kenarında birçok yerde geçmişte insanların ulaşımını sağladığı iskeleler ortaya çıkıyor. Bu iskelelerden birisi de işte Ünseli Mahallesi kıyısındaki iskele."

Yöre sakinlerinden 87 yaşındaki Mevlüt Bilici, dedelerinin döneminde iskelenin bulunduğunu ve ulaşımda kullanıldığını, gölün yükselmesiyle bu yapının su altında kaldığını anlattı. Bilici, son yıllarda Van Gölü'nün çekilmesiyle iskelenin ayaklarının yeniden gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Uzmanlar, Van Gölü'ndeki çekilmenin bölgedeki ekosistem, arkeolojik kalıntılar ve yerel yaşam üzerinde uzun vadeli etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor.

