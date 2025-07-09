Van Gölü'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Van Gölü'nde Önemli Arama Kurtarma Tatbikatı

Van'ın Erciş ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda düzenlenen arama kurtarma tatbikatı, 4 ilden 125 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikat, Van Gölü sahilinde yoğun bir işbirliği ile yapıldı.

Senaryo Gerçekleşti

Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari'den gelen UMKE, AFAD, polis, itfaiye ve Türk Kızılay ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği gölde yüzen kişilerin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçildi.

Bölgeye sevk edilen deniz polisi, suda kalan kişileri kurtardı ve bekleyen UMKE görevlilerine teslim etti. Kurtarılan yaralılara, kurulan acil müdahale çadırında ilk müdahale yapıldı. Ardından, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Güvenlik Ekiplerinden Önemli Bilgilendirme

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Levent Bayram, tatbikat hakkında bilgiler verdi. Bayram, “Bu yıl bölge tatbikatını başlattık. Ekiplerimiz gölde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatımızda, 4 yaralı çıkardık ve onlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra acil müdahale çadırımıza götürdük” dedi.

Tatbikata katılan 125 personelin, vatandaşları bilinçlendirme ve UMKE gönüllülerini daha profesyonel hale getirme amacı taşıdığını vurgulayan Bayram, “Kızılay, AFAD, deniz polisi ve jandarma görevlileri de tatbikatta görev aldı” şeklinde konuştu.

Van'ın Erciş ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla gölde arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla gölde arama kurtarma tatbikatı yapıldı.