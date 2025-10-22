Van Gölü'nde Erciş'te Devasa Yosun Tabakaları

Sahilkent Mahallesi kıyılarında göl yüzeyinde yoğun yosunlaşma gözlendi

Van'ın Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi kıyılarına yakın bazı noktalarda, Van Gölü'nün yüzeyinin yosunlarla kaplandığı görüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Van Gölü'nün ülkenin en büyük gölü ve dünyanın en büyük sodalı gölü olduğunu hatırlattı.

Akkuş, gölün kapalı bir havza olması nedeniyle en ufak kirliliğin sularda hapsolduğunu vurguladı. Yüksek rakım ve özellikle kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle Van Gölü'nün özümleme kapasitesinin düşük olduğunu, bu yüzden göle gelen kirleticilerin düşük rakımlı sıcak göllere kıyasla çok daha yavaş sürelerde absorbe edilip dönüşüme uğradığını söyledi.

Akkuş, son yıllarda özellikle kıyı kesimlerindeki taşlarda inanılmaz yosunlaşma gözlemlediklerini ve bölgede devasa yosun adalarının oluştuğunu belirtti.

Akkuş şu değerlendirmeyi yaptı: "Aslında bu Van Gölü'nün kirliliğe karşı vermiş olduğu bir tepki. Bu etki uzun vadeli devam ederse gölde başta inci kefalleri olmak üzere biyoçeşitlilik için aslında çok büyük tehlike oluşturur. Ümit ediyoruz ki Van Gölü'ne arıtılmadan tek bir damla su dahi bırakılmaz ve tekrardan Van Gölü eski maviliğine kavuşur. Van Gölü'nün yaşamını devam ettirebilmesi için arıtma tesislerinin mutlak surette tam kapasite çalıştırılması gerekiyor. Van Gölü'nün kirlenmesinde sadece bir kurum değil, Van Gölü etrafındaki yaşayan bütün insanlar sorumlu."

Akkuş, gölün korunması için arıtma tesislerinin tam kapasite çalıştırılması ve çevrede yaşayanların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün kıyıya yakın bazı noktalarında yosun tabakası oluştu. Sahilkent Mahallesi'nde kıyıya yakın bazı noktalarda gölün yüzeyi yosunlarla kaplandı.