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Van Gölü'nde İci Kefali Göçü; Binlerce Ziyaretçi Destanı

Kurban Bayramı'nda Erciş'te inci kefali göçü binlerce kişi tarafından izlendi. Akıntıya karşı yüzme mücadelesi muhteşem manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 12:13
Van Gölü'nde İci Kefali Göçü; Binlerce Ziyaretçi Destanı

Binlerce Ziyaretçi İci Kefali Göçünü İzledi

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu, Kurban Bayramı tatili boyunca Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nda binlerce kişi tarafından izlendi.

İnanılmaz Yolculuk

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefallerinin bu yolculuk sırasında karşılaştıkları engellerle verdikleri mücadele, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Balık göçünün yoğun olarak gözlemlendiği Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, Deliçay'da suyun akışına karşı yüzerek önlerine çıkan engelleri aşan balıkların eşsiz yolculuğuna tanıklık ediyor.

Misafirlerin Yorumları

Kurban Bayramı tatilinde Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen binlerce ziyaretçi, balıkların göçünü izleme fırsatını yakaladı. Ankara'dan gelen Aylin Göksu, inci kefalinin göç zamanında akıntıya karşı yüzmesinin sunduğu eşsiz manzaranın büyüleyici olduğunu ifade etti:

"Burada eşsiz bir manzara var. Güzel vakit geçirdik. Bu taraflara ilk defa geliyoruz. İnci kefali göçüne tanıklık etmek harika. Ayrıca, martıların balıkları avlayışını izleme fırsatımız oldu. Yolu Van'a düşenlere bu muhteşem manzarayı görmelerini tavsiye ediyorum."

Muş'tan gelen Nurten Akkul ise, "Balıkların eşsiz göçünü izlemeye geldik. Yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalini yakından gördük. Yoğun bir ilgi var. Buraya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

İlçe sakini Zafer Taşdemir de inci kefalinin göçüne her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi gösterildiğini vurgulayarak, "İlçemiz birçok ilden ve yurt dışından misafir ağırlıyor. Ailece balık göçünü izlemeye geldik. Çok keyif aldık. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu...

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu, Kurban Bayramı tatilinde Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nı ziyaret eden binlerce kişi izledi.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu...

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu, Kurban Bayramı tatilinde Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nı ziyaret eden binlerce kişi izledi.

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