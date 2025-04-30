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Van Gölü Sahilinde Temizlik Gösterisi

Adilcevaz'da öğrenciler ve vatandaşlar, Van Gölü sahilinde temizlik etkinliği düzenleyerek çevre bilincine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:51
Van Gölü Sahilinde Temizlik Gösterisi

Van Gölü Sahilinde Tempkisiz Bir Temizlik Etkinliği

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yaklaşık 500 öğrenci ve vatandaş, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Öğrencilerden Çevre Duyarlılığı Mesajı

Katılımcılar, "Van Gölü ilçemizin vitrini, sahip çıkalım", "Suyu kirletmek, geleceği kirletmektir" ve "Sahip çık çevreye, umut ol geleceğe" yazılı pankartlar taşıyarak, Van Gölü'ne sahip çıkmanın önemine vurgu yaptılar.

Kaymakamdan Sürdürülebilir Proje Vurgusu

Etkilikte söz alan Kaymakam Nurhalil Özçelik, Van Gölü kıyısında başlatılan projeyi sürdürülebilir hale getirmek istediklerini dile getirdi. Doğayla barışık bir ilçe yaratmak için işbirliği içinde çalışacaklarını belirten Özçelik, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Akbaba'nın Açıklamaları

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, 7 farklı noktada temizlik çalışmaları yapıldığını ve dağıtılan 5 bin çöp poşetinin büyük kısmının toplandığını belirtti. Akbaba, "Van Gölü’ne sahip çıkmak herkesin sorumluluğudur. Bu durum hem sevindirici hem de düşündürücü." dedi.

Öğrencilerden Orman Bilinci Mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz ise öğrencilerin çevre bilincinin gelişimi açısından bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti ve çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

Öğrencilerden Akif Akbaba, "Bugünkü sahil temizliğinde arkadaşlarıma destek olmak istedim. Sahillerimizin temizliği çok önemli." diyerek duyarlılığını gösterdi. Vatandaşlardan Bedir Berkay Yılmaz ise çevrenin temiz tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplanan çöpler, araçlarla çöp depolama alanına taşındı. Etkinlikte Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan ve kurum personelleri de yer aldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Van Gölü sahilinde temizlik...

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Van Gölü sahilinde temizlik...

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

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