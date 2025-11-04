Van Gürpınar'da feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Van'ın Gürpınar ilçesindeki tanker-otomobil kazasında yaralanan Selma Karay da yaşamını yitirdi; ölü sayısı 4'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:42
Van Gürpınar'da feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Van Gürpınar'da feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Selma Karay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

HAKKARİ (İHA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selma Karay (30), Van'da 6 gündür süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Kazaya, 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tanker karıştı. Olay yerinde Alihan Karay (55), Aysel Karay (60) ve Gülsen Han (40) yaşamını yitirmişti; Selma Karay (30) ile Dilan Karay (7), Derin Karay (6) ve Eymen Han (6) ise yaralı olarak çevre hastanelere sevk edilmişti.

Van’da 6 gündür tedavi gören Selma Karay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karay’ın cenazesi, Van’daki otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova’ya getirildi.

Cenaze, ilçenin Gürdere köyünde kılınan namazın ardından, daha önce kazada hayatını kaybeden aile fertlerinin defnedildiği mezarlıkta, sevenlerinin gözyaşları ve duaları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor; böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak kayda geçti.

SELMA KARAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SELMA KARAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SELMA KARAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor