Van Gürpınar'da feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Selma Karay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

HAKKARİ (İHA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selma Karay (30), Van'da 6 gündür süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Kazaya, 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tanker karıştı. Olay yerinde Alihan Karay (55), Aysel Karay (60) ve Gülsen Han (40) yaşamını yitirmişti; Selma Karay (30) ile Dilan Karay (7), Derin Karay (6) ve Eymen Han (6) ise yaralı olarak çevre hastanelere sevk edilmişti.

Van’da 6 gündür tedavi gören Selma Karay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karay’ın cenazesi, Van’daki otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova’ya getirildi.

Cenaze, ilçenin Gürdere köyünde kılınan namazın ardından, daha önce kazada hayatını kaybeden aile fertlerinin defnedildiği mezarlıkta, sevenlerinin gözyaşları ve duaları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor; böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak kayda geçti.

SELMA KARAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI