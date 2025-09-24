Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı

Van Gürpınar'da silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

Olay ve müdahale

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir aile ağır darbe aldı. İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45) hayatını kaybetti.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale etti, jandarma ise mahallede güvenlik önlemlerini genişletti.

Soruşturma ve gözaltılar

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili ilk bilgilerde taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor ve soruşturma detaylarıyla ilgili açıklama bekleniyor.