Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı

Van'ın Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi'nde silahlı saldırıda Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman (45) yaşamını yitirdi; 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:41
Olay ve müdahale

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir aile ağır darbe aldı. İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45) hayatını kaybetti.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale etti, jandarma ise mahallede güvenlik önlemlerini genişletti.

Soruşturma ve gözaltılar

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili ilk bilgilerde taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor ve soruşturma detaylarıyla ilgili açıklama bekleniyor.

