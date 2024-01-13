Van, Hakkari, Bitlis'te kar esareti: 1277 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı ve tipi, Van'da ulaşımı olumsuz etkiledi. Van Büyükşehir Belediyesi, kentte 655 yerleşim biriminin yollarının kapanmış olduğunu duyurdu. Kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 1277 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

Kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 390 araç ve 618 personelle mahalle yolları, 25 arter ve ara sokaklarda kar temizliği yaptı. Kentin bağlantı yollarında ise Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar da karla kaplanan ev ve iş yerlerinin önlerini temizledi.

Kar nedeniyle mahalle yolu kapanan Muradiye ilçesinde, rahatsızlanan hamile bir kadın, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinin ortak çalışmasıyla evinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.





Kar yağışı, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçeleriyle kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi, kentte 263 yerleşim yerinin yollarının kar ve tipi yüzünden kapanmış olduğunu bildirdi. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ve karayolları ekipleri, kaldırım, cadde ve yollardaki karları temizlemeye devam ediyor. Vatandaşlar da karla kaplanan ev ve iş yerlerinin önlerini temizleyerek ekiplere yardımcı oluyor.





Kar ve tipi, Bitlis'te 245 köy yolunu ulaşıma kapattı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için ekiplerin durmaksızın çalıştığını söyledi. Belediye ve karayolları ekipleri de karla mücadele etti.

Kar yağışı, Muş'ta yüksek kesimlerdeki yaşamı zorlaştırdı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 114 köy yolunun kar ve tipi yüzünden kapanmış olduğunu söyledi. Yentür, yolları en kısa zamanda açmak için çalıştıklarını ve acil durumlar için ekiplerin hazırda tutulduğunu belirtti.