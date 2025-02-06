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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 398 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapatıldı

Olumsuz hava koşulları, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 398 yerleşim yerinin yolunu kapattı. Ekipler, ulaşıma açmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:09
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 398 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapatıldı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis’te olumsuz hava koşulları nedeniyle 398 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 27 mahalle ile 33 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Van-Hakkari kara yolu'nda karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi devrildi, ancak sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Hakkari'de Yağışlar Etkili

Hakkari'de aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 66 köy ve 102 mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Belediyenin ve karayollarının ekipleri de cadde ve yollarda kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Yüksekova ilçesinde de kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları sürüyor.

Muş'ta Ulaşım Sorunları

Muş'ta dün akşam başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar nedeniyle yüksek yerleşim yerlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı vatandaşlar, araç ve iş yeri önündeki kar birikintilerini temizledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 59 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirten Yentür, ekiplerin kapalı yolları açmaya başladığını ifade etti.

Bitlis'te Karla Mücadele

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 111 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti. Yağış nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde, belediye ve karayolları ekipleri de karla mücadele çalışması yürütüyor. Ahlat ve Tatvan ilçelerinde de güne karla uyanan esnaf, iş yerinin önündeki karı temizledi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

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