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Van Halı-Kilim Müzesi: Geleneksel Dokuma Kültürünü Koruma Altına Alıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde kurulan Halı-Kilim Müzesi, dokuma sanatını geleceğe taşıyor ve bölgenin kültürel mirasını özenle koruyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:42
Van Halı-Kilim Müzesi: Geleneksel Dokuma Kültürünü Koruma Altına Alıyor

Van Halı-Kilim Müzesi, Kültürel Mirası Yaşatıyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Halı-Kilim Müzesi, bölgenin eşsiz halı ve kilim dokuma mirasını koruma altına alıyor. Van'da yer alan bu eşsiz müzede, sergilenen eserler, titizlikle yapılan bakım çalışmaları ile gelecek nesillere aktarılmakta.

Özenle Korunan Eserler

Müzede sergilenen 198 halı ve kilim, Van ve Hakkari yöresine ait geleneksel dokuma kültürünü yansıtmaktadır. Yöredeki kadınların düşlerini, duygularını ve sevgi dolu motiflerini ilmek ilmek dokuduğu bu eserler, müze görevlileri tarafından düzenli aralıklarla havalandırılmakta, temizlenmekte ve naftalinlenmektedir.

Eğitim ve Atölye Faaliyetleri

Halı-Kilim Müzesi, ziyaretçilere yerel dokuma kültürü hakkında bilgi vererek bu alanda eğitimler de sunmaktadır. Açılan atölyelerde yeni dokuma ustaları yetiştirilmekte, kursiyerlerin el emeği eserleri, siparişler üzerine farklı kente gönderilmektedir.

Usta Öğreticiler ve Geleneksel Sanatlar

Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Sibel Leventoğlu, müzede sergilenen halı ve kilimlerin yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtti. Leventoğlu, eserlerin bakımına azami özen gösterildiğini ve bu eşsiz kültürel mirası koruma amacıyla gerekli tüm adımların atıldığını açıkladı. Ayrıca, doğa dostu kök boyalarla yapılan bu eserlerin sağlıklı koşullar altında saklanması gerektiğini vurguladı.

Gelecek Kuşaklara Aktarma Vizyonu

Leventoğlu, geleneksel sanatları yaşatma amacıyla çeşitli atölyeler kurduklarını ve bu atölyelerde kadınlara halı ve kilim dokuma eğitimi vererek, yörenin dokuma kültürünü canlı tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Merkez, aynı zamanda gümüş işlemeciliği gibi diğer geleneksel sanat dallarını da desteklemekte ve geleceğe taşıyacak projelere imza atmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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