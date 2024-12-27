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Van İl Jandarma Komutanlığı'na 72 Yeni Araç Tahsis Edildi

Van'da Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 72 araç, güvenlik hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen törenle hizmete alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:01
Van İl Jandarma Komutanlığı'na 72 Yeni Araç Tahsis Edildi

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'na 72 Yeni Araç Hizmete Girdi

Van'da, İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 72 araç, düzenlenen bir törenle resmi olarak hizmete alındı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleşen anahtar teslim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ozan Balcı'dan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, güvenliği sağlamak adına yürütülen çalışmalara vurgu yaparak, yeni araçların vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma hizmetlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Balcı, "Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumak devletin en önemli görevleri arasında yer alır. Vanlı hemşerilerimizin huzuru için güvenlik güçlerimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Balcı, ayrıca son iki yılda Van'da 310 aracın yenilendiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza daha rahat hizmet vermek için araçlarımızı yeniliyoruz. Araçların alınmasında hayırsever iş insanlarımızın katkıları var. Devlet ve millet iş birliğiyle alınan araçlar, ilimize hizmet verecek." dedi.

Tuğgeneral Adem Şen'den Tedarik Bilgilendirmesi

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen de, "Görevlerimizi daha üst seviyelere çıkarmak için tedarik edilen 72 araç, hizmetlerimizde kullanılmak üzere bize tahsis edildi. Araçların hizmete sunulmasında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Valimiz Ozan Balcı ve diğer yetkililere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Törende, araçların alınmasına katkı sunan iş insanlarına plaketler verildi. Programa, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan da katıldı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 72 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 72 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 72 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 72 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

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