Van İpekyolu'nda 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir parkta hareketsiz bir erkeğin yattığı ihbarı üzerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahale

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 16 yaşındaki M.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili görgü ve çevre incelemeleri başlatıldı.

Otopsi ve soruşturma

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

