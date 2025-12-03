Van İpekyolu'nda Hemzemin Geçitte Işık Arızası Trafiği Kilitledi

Olay ve müdahale

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan hemzemin geçitte yaşanan sinyalizasyon arızası, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi ve uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, arıza İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Hemzemin geçidin ışıklı uyarı ve bariyer sisteminde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaşandı.

Arızanın ardından, tren geçişi olmamasına rağmen ışıkların sürekli kırmızı yanması, bariyerlerin inik kalması ve sirenlerin çalması sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun süre bekleyen sürücüler, trenin gelmediğini görünce hemzemin geçitten kontrollü şekilde geçmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı ve araçlar kontrollü geçiş sağlandı. Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından hemzemin geçitte trafik akışı yeniden normale döndü.

