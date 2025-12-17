Van İpekyolu'nda Sıhke Göleti'ne Giren İnek Telef Oldu

Olayın Detayları

Van’ın İpekyolu ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir inek, Sıhke Göleti'ne girerek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, hayvan meydanından aldığı ineği evine götüren sahibi, bir anlık dalgınlık sonucu hayvanın kontrolünü kaybetti. Kısa süre içinde gölete yönelen inek suya girdikten sonra yoğun çırpınmalara rağmen çıkamadı.

İnek sahibi durumu İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ineğin boğularak telef olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeden ayrıldı.

Yaşanan olay, ineğin sahibi ve çevredeki vatandaşları derin üzüntüye boğdu.

