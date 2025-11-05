Van Kalesi'nde Süleyman Han Camii ve Kunduz Süper Ay Görsel Şöleni

Van Kalesi'nde Süleyman Han Camii, 'Kunduz Süper Ay'la Buluştu

5 Kasım Çarşamba akşamı Vanlılar, gökyüzünde nadir rastlanan bir manzaraya tanıklık etti. Van Kalesi silueti üzerinde yükselen Süleyman Han Camii ile birleşen Kunduz Süper Ay, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Bu dolunay, sadece 2025 yılının en büyük ve en parlak dolunayı olmakla kalmadı; aynı zamanda 2019'dan bu yana Dünya'ya en yakın gerçekleşen dolunay olarak kayıtlara geçti. Gökyüzü meraklıları ve fotoğraf sanatçıları, bu eşsiz anı karelerine taşıdı.

Vanlı fotoğraf sanatçısı Murat Cacim de bu tarihi anı ölümsüzleştirenlerden oldu. Süleyman Han Camii'nin zarif siluetiyle parlak Kunduz Süper Ay'ın birleşimi, hem huzur hem de hayranlık uyandıran kareler yarattı.

Kunduz Süper Ay nedir?

Kasım ayında görülen bu dolunaya verilen "Kunduz Süper Ay" adı, Kuzey Amerika yerlilerinin geleneklerine dayanıyor. Bu dönem, kış gelmeden önce kunduzların kürklerini hazırlama zamanına denk geldiği için bu isimle anılıyor.

VAN KALESİ'NDE YER ALAN SÜLEYMAN HAN CAMİİ'NİN "KUNDUZ SÜPER AY" İLE BÜTÜNLEŞMESİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU