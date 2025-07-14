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Van Kültür Yolu Festivali Etkinliklerle Zenginleşiyor

Van Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle katılımcılara kültürel bir deneyim sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 11:39
Van Kültür Yolu Festivali Etkinliklerle Zenginleşiyor

Van Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında etkinliklerle devam ediyor. Festival, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerle dolup taşıyor.

Festival etkinlikleri, Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi, Van Müzesi, Van İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu, Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Cami Külliyesi ve Akdamar Adası'ndaki kilisenin avlusu gibi birçok mekanda sergilerle devam ediyor. Ziyaretçiler, bu sergilerde farklı sanatsal çalışmaları inceleme fırsatı buldu.

Müzisyen Murat Belet‘in gerçekleştirdiği “Gül Gecesi” konserinde, tasavvuf müziğinin derin ezgileri, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu’nda dinleyicilerle buluştu.

İl Halk Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen “Yaşar Kemal'in İzinde Yaratıcı Drama Atölyesi” katılımcılara, eğitmen Ferhat Duman eşliğinde yaratıcılıklarını geliştirme imkanı sundu.

Atatürk Kültür Parkı’nda yer alan “Çocuk Köyü”, atölye çalışmaları, sahne gösterileri ve oyun alanları ile dolup taştı. Çocuklar, “Arkeopark”, “Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi”, “Aselsan” ve “Ali Baba'nın Çiftliği” etkinlik alanlarında eğlenceli zaman geçirdi.

Çocuk tiyatrosu “Baby Shark” ve “Hilal Koçyiğit ile Dede Korkut Hikayeleri” etkinlikleri, minik katılımcılar için başka bir eğlence kapısı açtı. Ayrıca, “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” ile çocuklar geçmişten gelen oyunlarla tanışma fırsatı buldu. Van Müzesi’nde, Çorap Motifi Boyama Atölyesi ile de kendi tasarımlarını yaratarak hayal güçlerini konuşturdu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan çocuk müzikali “Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti”, Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu’nda minik sanatseverlerle buluştu.

Son olarak, “FotoMaraton” etkinliğinde festivalin en güzel anlarını yakalayan fotoğrafçılar, Van Müzesi'nde düzenlenen ödül töreniyle başarıları onurlandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor.

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