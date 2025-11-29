Van Özalp'te Geri Manevra Faciası: 70 Yaşındaki Adam Kamyonetin Altında Kaldı

Van'ın Özalp ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin arkasında kalan 70 yaşındaki Alirıza Erdinler hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:11
Van Özalp'te Geri Manevra Faciası: 70 Yaşındaki Adam Kamyonetin Altında Kaldı

Van Özalp'te geri manevra kazası: 1 ölü

Olayın Detayları

Van'ın Özalp ilçesi Kaşıkara Mahallesinde meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir sürücünün fark edemediği babası aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, K.E. yönetimindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonet geri manevra yaparken arkasında bulunan 70 yaşındaki Alirıza Erdinler'i fark etmedi. Aracın altında kalan Erdinler ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Alirıza Erdinler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

70 YAŞINDAKİ ALİRIZA ERDİNLER

70 YAŞINDAKİ ALİRIZA ERDİNLER

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?