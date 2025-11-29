Van Özalp'te Geri Manevra Faciası: 70 Yaşındaki Adam Kamyonetin Altında Kaldı

Van Özalp'te geri manevra kazası: 1 ölü

Olayın Detayları

Van'ın Özalp ilçesi Kaşıkara Mahallesinde meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir sürücünün fark edemediği babası aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, K.E. yönetimindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonet geri manevra yaparken arkasında bulunan 70 yaşındaki Alirıza Erdinler'i fark etmedi. Aracın altında kalan Erdinler ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Alirıza Erdinler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

70 YAŞINDAKİ ALİRIZA ERDİNLER