Van ve Muş'ta İlkbahar Sevinci: Koyun ve Kuzular Meralarda Yeniden!

Kar Sonrası Meralar Yeniden Hayat Buldu

Van ve Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından, koyun ve kuzular tekrar ağıllara alınmıştı. Ancak kar örtüsünün kalkmasıyla hayvanlar tekrar meralara çıkarıldı. Bu süreçte, binlerce koyun, kuzu ve büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan meralar, ilkbaharın getirisiyle yeniden canlandı.

Yıllar Sonra Meralarda Yeniden Buluşma

Çetin ve uzun geçen kış aylarından sonra, besiciler kırsalda hayvanlarını beslemek için ağıllara geri dönmek zorunda kalmıştı. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte, Van ve Muş'taki besiciler, meraların yolunu tuttu. Zengin floraya sahip olan bu meralar, ağıllardan çıkarılan hayvanlarla dolup taştı.

Besiciler İlkbaharın Tadını Çıkartıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıllardır hayvancılık yapan Mesut Şen, kırsalda kış mevsiminin zorlu geçtiğini belirtti. Bu yıl ilkbaharın geç geldiğini ifade eden Şen, şu şekilde konuştu:

"Kış boyunca saman, buğday ve arpa ile beslenen hayvanlarımız artık meralara çıktı. Her taraf yemyeşil oldu. Çobanlık zor bir meslek olsa da helalinden kazancımızı elde ediyoruz. Sorumluluğumda 1500 hayvan var. Çok şükür hava ısındı. Bu yıl kuzuları ilk defa anneleriyle meraya çıkardık. Kurt, ayı ve diğer yaban hayvanlarına karşı sürekli sıkıntılar oluyor. Biz de sürümüze sahip çıkıyoruz."

Muşlu Besiciler Meraların Keyfini Çıkarıyor

Muşlu besici Samet Kurtoğlu, "6 aydır hayvanlarımızı ağılda besliyorduk. Bir süre önce hayvanları meralara çıkardık ancak kar yağışı etkili oldu. Havanın ısınmasıyla kar eridi. Koyunları bugün merada otlatmaya başladık. Bir süre sonra yaylaya çıkaracağız." dedi.

Besici Kenan Çiftçi de, "Geçen hafta kar yağdı ve hayvanlarımızı tekrar ahırlara almak zorunda kaldık. Şimdi hava güneşli. Meralardaki kar eridi. Bunu fırsat bilerek hayvanlarımızı yeniden meralarda otlatmaya başladık." şeklinde konuştu.

Muş'ta geçen hafta kar yağışı nedeniyle tekrar ağıllara alınan koyun ve kuzular, kar örtüsünün kalkmasıyla yeniden meralara çıkarıldı.

Muş'ta geçen hafta kar yağışı nedeniyle tekrar ağıllara alınan koyun ve kuzular, kar örtüsünün kalkmasıyla yeniden meralara çıkarıldı.