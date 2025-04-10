Van ve Muş'ta Türk Polisi'nin 180. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Van ve Muş'ta Polis Teşkilatının 180. Yılı Coşkuyla Anıldı

Van ve Muş illerinde, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla özel törenler gerçekleştirildi.

Van'daki Tören

Van'da valilik bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Konuya dair bir konuşma yapan Mutlu, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluşunu kutlamanın büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade etti.

Murat Mutlu, şu ifadeleri kullandı: "İlk kurulduğu dönemde sınırlı imkanlarla başlayan bu teşkilat, bugün modern teknolojilerle donatılmış bir hale gelmiştir. Tarih boyunca vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak, halkımızın huzurunu sağlamak için fedakarlık yapan nice kahramanlarımız olmuştur. Her polisimizin teşkilata kattığı değer örnek olmuştur. Bizler de onların aziz hatıralarını yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz."

Muş'taki Tören

Muş'ta ise kent meydanında gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman tarafından düzenlendi. Burada da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından polis şehitliği ziyaret edildi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programın tamamlanmasının ardından Karaman ve makamındaki polisler, Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Van'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Van'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.