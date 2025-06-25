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Van YYÜ'de Mezuniyet Coşkusu: Yaklaşık 6 Bin Öğrenci Diplomalarını Aldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaklaşık 6 bin öğrencinin katıldığı mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 22:14
Van YYÜ'de Mezuniyet Coşkusu: Yaklaşık 6 Bin Öğrenci Diplomalarını Aldı

Van YYÜ Mezuniyet Töreni Yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ), eğitimlerini başarıyla tamamlayan yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. 2024-2025 akademik yılı mezuniyet etkinliği, Van YYÜ Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Coşkulu Başlangıç

Tören, öğrencilerin selamlama yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve ardından çeşitli halk oyunları gösterileri sergilendi.

Vali Ozan Balcı'dan Mezunlara Tavsiyeler

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, mezuniyetin anlamı ve önemi üzerine düşüncelerini paylaştı. Balcı, "Hayatı anlamlı ve coşkulu yaşamak lazım. Hedefleriniz olsun. İşinizi yılmadan, yorulmadan, mazeret üretmeden aşkla, canla yapmanızı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Dünya ve İnsanlık Üzerine Düşünceler

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, teknolojinin hızla değiştiği bir çağda yaşadığımızı belirterek, insani değerlere vurgu yaptı. "Merhamet, adalet, ahlak, dürüstlük ve sorumluluk gibi değerler, her zaman yolumuzu aydınlatacak pusulalardır" dedi. Ayrıca, Gazze'deki trajedilere dikkat çekerek, mezunlardan insanlığa katkıda bulunmalarını istedi.

Üniversite Birincisinden Duygusal Bir Konuşma

Üniversite birincisi olan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nurevşan Karakaş, Filistin'deki zulme dikkat çekti. Karakaş, "Aldığım ödülü tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazellilere adıyorum" şeklinde duygusal bir mesaj verdi. Annesine teşekkür ederken, mezuniyetin sadece bireysel değil, bir ümmet bilinciyle şekillenmiş bir adanmışlık olduğunu vurguladı.

Törende, farklı bölümlerden dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Dualar ve coşkuyla dolu anların yaşandığı bu anlamlı gün, halay çekerek ve kep atarak sona erdi.

Etkinliğe, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray gibi birçok protokol üyesi, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 6 bin öğrenci için...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 6 bin öğrenci için...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

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