Van YYÜ'de Yırtıcı Kuşlar Tedavi Edilerek Doğaya Salınıyor

Van Gölü Havzası'na yeniden kazandırılıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne çeşitli yaralanmalarla getirilen yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Prof. Dr. Lokman Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'tan merkeze ulaştırılan yaralı yaban hayvanlarının tedavi süreçlerinin sürdüğünü bildirdi. Prof. Dr. Aslan, son bir ayda özellikle baykuş, puhu, kaya kartalı ve kızıl şahin gibi türlerden ona yakın yırtıcı kuşun merkeze getirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Aslan, merkez ve bölge ekolojisi hakkında şunları söyledi: "Bu türlerin yılın 12 ayında bölgede barınması nedeniyle, merkezimize de çeşitli sebeplerle doğada tutunamayan birçok yaban hayvanı gelmektedir. Bu sebepler arasında kendi aralarında yaşanan kavgalar, zehirlenmeler, ateşli silahla yaralanmalar gibi farklı nedenler yer almaktadır. Merkezimizde bu hayvanların tedavileri yapılarak rehabilite edilmeleri sağlanmakta ve yeniden doğaya kazandırılmaktadır".

Son bir ayda gelen ve salınan hayvanlar

Merkezden aktarılan verilere göre, son dönemde gelen vaka ve salım süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Prof. Dr. Aslan'ın ifadeleriyle: "Son bir ay içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinden başta baykuş, puhu, kaya kartalı ve kızıl şahin gibi yırtıcı türler olmak üzere 10’a yakın yaban hayvanı merkezimize getirildi. Bu hayvanların bir kısmı basit tedavilerle kısa sürede doğaya dönebilecek durumdayken, kanadı kırılmış ve uzun süre bakım gerektiren türler de bulunmaktadır. Son olarak dün 5 hayvanın halkalanması tamamlanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Bu hayvanlardan üçü doğaya salınırken, ikisinin salımı için uygun zaman beklenmektedir. Ayrıca tedavisi devam eden kaya kartalının da en kısa sürede doğaya bırakılması planlanmaktadır. Böylece son bir ay içinde doğadan kopmuş yedi hayvanı yeniden doğal yaşamlarına kazandırmış olacağız".

Yırtıcı kuşların yanı sıra memeliler ve diğer yaban hayvanlarının da merkezde tedavi edilip rehabilite edildiğini vurgulayan Aslan, süreci şu sözlerle özetledi: "Merkezimizde hem yırtıcı kuş türleri hem memeliler hem de farklı sınıflardan yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülmekte, ardından kendi habitatlarıyla buluşturulmaktadır. Bunun yanında doğaya dönemeyecek durumda olan hayvanlar ise, kendileri için hazırladığımız güvenli alanlarda uzun süreli olarak misafir edilmekte ve refahları sağlanmaktadır."

