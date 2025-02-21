Vance: ABD'nin Yozlaşmış Kültürü İnsanları 'Androjen Ahmaklara' Dönüştürüyor

Vance: Yozlaşmış Kültürün Etkileri

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesindeki yozlaşmış kültürün herkesin aynı düşüncelere ve davranış biçimlerine sahip olmasına yol açtığını dile getirdi. Vance, Konya Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, insanların kamu politikalarıyla gelişmesinin sağlanacağını belirtti.

Androjen Ahmaklar Tezi

Vance, Amerika’nın yozlaşmış kültürünün, “kadın ve erkek ayrımı gözetmeksizin, herkesi aynı düşünen, aynı konuşan ve aynı davranan androjen ahmaklara” dönüştürme çabasında olduğunu savundu. “Biz Tanrı’nın erkekleri ve kadınları bir amaç için yarattığını düşünüyoruz. Genç kadın ve erkeklerin gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu da kamu politikalarımız ile gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Cinsiyet Tanımı Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının hemen ardından, ülkede “kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin” tanınacağına dair bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, federal hükümetin “toplumsal cinsiyet” ifadesi yerine “biyolojik cinsiyet” terimini kullanmasının öngörüldüğü, resmi belgelerde cinsiyetin doğru bir şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştı.