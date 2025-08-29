Vance: Trump'ın Sağlığı İyi — Başkanlığa Hazırım Mesajı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın sağlık endişelerine yanıt verdi ve olası bir boşalma durumunda göreve hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today'e verdiği demeçte, ellerinde görülen morluklar nedeniyle sağlık durumu tartışma konusu olan Başkan Donald Trump'ın durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Vance, Trump için konulan "venöz yetmezlik" tanısını aktarırken, bu hastalığın cilt altı dokuda kalınlaşma ve bacak damarlarının hasar görmesiyle kanın kalbe geri akışının engellenmesiyle tanımlandığını belirtti.

Başkan hakkında değerlendirmesinde Vance, "Başkan inanılmaz derecede sağlıklı. Olağanüstü bir enerjisi var." ifadesini kullandı ve Trump'ın görev süresince halkına hizmet etmeye devam edeceğini düşündüğünü vurguladı.

Vance, Trump ekibindeki çoğu kişinin başkandan daha genç olmasına karşın en uzun mesai yapan kişinin Başkan olduğunu belirterek, "Gece en son telefon görüşmesi yapan kişi o, sabah ise ilk uyanan ve ilk aramaları yapan yine o." dedi.

Başkanlık görevini devralmaya hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine Vance, "Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum." yanıtını verdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump'ın bacağında şişlik ve elinde morluklar olduğu görülmesi, kamuoyunda sağlık tartışmalarını alevlendirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın damar rahatsızlığının "venöz yetmezlik" olarak adlandırıldığını duyurmuştu. Leavitt, Trump'ın elindeki morlukları ise "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" şeklinde açıklayarak Başkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.