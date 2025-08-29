DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,02 0,27%
ALTIN
4.509,1 -0,04%
BITCOIN
4.522.407,77 1,8%

Vance: Trump'ın Sağlığı İyi — Başkanlığa Hazırım Mesajı

JD Vance, Trump'ın 'venöz yetmezlik' tanısına rağmen sağlıklı olduğunu belirtti ve "korkunç bir trajedide" görevi devralmaya hazır olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:28
Vance: Trump'ın Sağlığı İyi — Başkanlığa Hazırım Mesajı

Vance: Trump'ın Sağlığı İyi — Başkanlığa Hazırım Mesajı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın sağlık endişelerine yanıt verdi ve olası bir boşalma durumunda göreve hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today'e verdiği demeçte, ellerinde görülen morluklar nedeniyle sağlık durumu tartışma konusu olan Başkan Donald Trump'ın durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Vance, Trump için konulan "venöz yetmezlik" tanısını aktarırken, bu hastalığın cilt altı dokuda kalınlaşma ve bacak damarlarının hasar görmesiyle kanın kalbe geri akışının engellenmesiyle tanımlandığını belirtti.

Başkan hakkında değerlendirmesinde Vance, "Başkan inanılmaz derecede sağlıklı. Olağanüstü bir enerjisi var." ifadesini kullandı ve Trump'ın görev süresince halkına hizmet etmeye devam edeceğini düşündüğünü vurguladı.

Vance, Trump ekibindeki çoğu kişinin başkandan daha genç olmasına karşın en uzun mesai yapan kişinin Başkan olduğunu belirterek, "Gece en son telefon görüşmesi yapan kişi o, sabah ise ilk uyanan ve ilk aramaları yapan yine o." dedi.

Başkanlık görevini devralmaya hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine Vance, "Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum." yanıtını verdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump'ın bacağında şişlik ve elinde morluklar olduğu görülmesi, kamuoyunda sağlık tartışmalarını alevlendirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın damar rahatsızlığının "venöz yetmezlik" olarak adlandırıldığını duyurmuştu. Leavitt, Trump'ın elindeki morlukları ise "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" şeklinde açıklayarak Başkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
2
Düzce'de D-100'de Kaza: Otomobil ile Silobas Dorse Takılı Tır Çarpıştı — 7 Yaralı
3
Adıyaman'da İnşaatta Elektrik Çarpması: İşçi Ağır Yaralandı
4
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor
5
Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor
6
Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi
7
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı