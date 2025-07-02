Vanlı 12 Yaşındaki Güreşçi Emrullah Yabaş, Milli Takıma Yükseldi

Van'da, Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sayesinde 12 yaşındaki güreşçi Emrullah Yabaş, üst üste elde ettiği başarılar sonrası milli takıma yükseldi. Genç sporcu, yeni şampiyonluklar kazanmanın hayalini kuruyor.

Tuşba ilçesinin Şemsibey Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 8. sınıf öğrencisi Emrullah Yabaş'ın yeteneği, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan kulübün 2 yıl öncesinde yaptığı taramada keşfedildi. Antrenörleri tarafından kulübe yönlendirilerek, polis memuru Talip Polat ile güreş antrenmanlarına başlaması sonrası başarıları artmaya başladı.

Yabaş, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde, Sivas'ta düzenlenen Minikler Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kendi kategorisinde ikinci olarak milli takıma seçildi. Bu başarı, hem ailesini hem de antrenörlerini gururlandırdı. Emrullah, her gün belirlenen program dahilinde antrenman yaparak daha da ileriye gitmeyi hedefliyor.

"Başarılara Antrenörümle Ulaştım"

Emrullah Yabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım forması giymenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Antrenörüne duyduğu minneti ifade eden Yabaş, "Antrenörüm ve kulübün yönlendirmeleri sayesinde bu başarıları elde ettim. Daha önce Yozgat'ta düzenlenen güreş müsabakasında Türkiye üçüncüsü oldum, Sivas'ta gümüş madalya alarak Türkiye ikincisi oldum. Antrenmanlarıma aralıksız devam ediyorum" dedi.

"Daha Fazla Başarıya İmza Atacağız"

Antrenör Talip Polat, Emrullah Yabaş'ın milli takıma kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Emrullah, yetenekli bir sporcu. Üç yıl önce güreş takımını kurarak gençleri sporla tanıştırmayı hedefledik. Sporcularımızın başarılarıyla gururlanmakta ve ulusal ile uluslararası alanda daha fazla başarıya imza atmak için çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Taner Coşkun ise, spora kazandırılmak istenen çocukların sayısını artırmaya çalıştıklarını belirterek, "12 yaşındaki sporcumuzun milli takıma seçilmesinin onurunu yaşıyoruz. Kulübümüzde yaklaşık 60 lisanslı güreşçi bulunuyor ve başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sayesinde spora kazandırılan 12 yaşındaki güreşçi Emrullah Yabaş (sağda), elde ettiği başarılar sayesinde giymeye hak kazandığı milli takım formasıyla yeni şampiyonluklar hedefliyor.

Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sayesinde spora kazandırılan 12 yaşındaki güreşçi Emrullah Yabaş (sağda), elde ettiği başarılar sayesinde giymeye hak kazandığı milli takım formasıyla yeni şampiyonluklar hedefliyor.