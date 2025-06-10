Vanspor FK Başkanı Erol Temel, Basınla Bir Araya Geldi

Vanspor FK'da Yeni Dönem

Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, bir otelde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 1. Lig'e yükselmenin mutluluğunu paylaştığını belirten Temel, stadyum yapımı için gerekli adımların atıldığını ve bu süreçte ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini ifade etti.

Stadyumda İlerleme

Temel, "Stadyumun yapılacağı tarih ilerleyen günlerde açıklanacak. Tesisin ihalesi gerçekleşiyor ve stadyumun yapımına kısa sürede başlanacak. Verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesi, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu mutluluğu şampiyonluk ile taçlandırdık," dedi. Ayrıca, elde edilen başarıların ardından maçların tahminen Ankara ve İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Yeni Yönetim ve Transfer Planları

Vanspor'un geleceği hakkında da görüşlerini paylaşan Temel, "Türkiye'de en çok konuşulan takımlardan biri Vanspor. Yeni yönetimde herkesin yer almasını istiyoruz. Eski başkanları Vanspor'un etrafında toplanmaya davet ediyorum. Takımımızı sahipsiz bırakmamalıyız," şeklinde konuştu.

Yeni lige çıktıklarını hatırlatan Temel, kalıcı bir başarı için güçlü bir ekip kurmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, proje kapsamında yaklaşık 18 bin kapasiteli stadyum inşa edileceği müjdesini verirken, transfer sürecine de başladıklarını duyurdu: "Zamanında ve doğru transferler yaparak, şehre yakışır bir takım oluşturacağız."

Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, basın mensuplarıyla buluştu.

Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, basın mensuplarıyla buluştu.