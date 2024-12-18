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Vanuatu'daki 7,3 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Vanuatu'daki 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 14'e çıktı, 200 kişi tedavi altında.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:01
Vanuatu'daki 7,3 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Vanuatu'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu adasında dün meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde büyük bir yıkıma yol açtı. Deprem sonucu ölü sayısının 14 kişiye yükseldiği bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yetkilisi Katie Greenwood, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Greenwood, deprem sonrası acil ihtiyaçların arasında ilk yardım, barınma ve temiz su bulunduğunu vurguladı ve toplamda 200 kişinin tedavi altına alındığını aktardı.

Diğer yandan, IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, X platformundaki açıklamasında, Vanuatu'daki depremin neden olduğu hasarlar için endişelerini dile getirerek, ülkedeki Kızılhaç ofisi ve uçak pistlerinin bazı altyapılarının zarar gördüğünü ifade etti. Chapagain, Kızılhaç ekiplerinin yardım çalışmalarına hazır olduğunu duyurdu.

Vanuatu'da 30 kilometre açıkta ve yaklaşık 57 kilometre derinlikte meydana gelen bu deprem, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Deprem sonrası verilen tsunami uyarıları daha sonra kaldırıldı.

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