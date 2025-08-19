Var'da Orman Yangını: 130 Hektardan Fazla Alan Yok Oldu

Olayın Özeti

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde çıkan yangında 130 hektardan fazla ormanlık alanın yok olduğu bildirildi. Var Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yangının dün öğle saatlerinde söndürüldüğünü duyurdu.

Müdahale ve Etkileri

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 340 itfaiyeci katıldığı ve havadan destek için 7 uçak ile 5 helikopterin kullanıldığı belirtildi. Yangında zarar gören alanın büyüklüğünün yaklaşık 180 futbol sahasına denk olduğu vurgulandı.

Bölgede Artan Yangınlar

Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı. Aude vilayetinde ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş ve yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.