DOLAR
39,22 -0,35%
EURO
44,61 -0,11%
ALTIN
4.149,15 0,48%
BITCOIN
4.089.088,74 1,76%

Varank'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: ‘Projeleri Hayata Geçiremiyorlar’

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Bursa'daki açılış töreninde CHP'li belediyeleri eleştirdi ve yerel yönetimlerin projelerdeki yetersizliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:59
Varank'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: ‘Projeleri Hayata Geçiremiyorlar’

Varank: 'CHP'li Belediyeler Bir İşi Hayata Geçirebiliyor mu?'

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'nın Kestel ilçesinde gerçekleşen bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerdeki eksikliklere vurgu yaptı. Özellikle CHP'li belediyelerin son iki yılda herhangi bir projeye imza atıp atamadığını sorguladı.

Varank, Vanimehmet Mahallesi'nde inşa edilen, 280 milyon lira maliyetli 12 bin metrekare alanda bulunan katlı otopark ve pazar alanı açılışında, hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını temenni etti.

23 Yıldır Vizyon Projeler

AK Parti'li kadroların, son 23 yıldır Türkiye'de birçok önemli projeye imza attığını belirten Varank, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Gerek yerelde gerek genelde kalkınmanın en önemli dinamiği, kabiliyetli, yetenekli yöneticilerle yol yürüyebilmektir.” diyerek, millete hizmet etme aşkıyla çalışan kadrolara teşekkür etti.

CHP'li Belediyelere Yönelik Eleştiriler

Varank, CHP'li belediyelerin geçmiş projeleri sahiplenip bitirme çabalarında yetersiz kaldığını vurguladı ve şöyle devam etti:

“İki yıl önce temeli attığımız Atatürk Spor Salonu için şimdi tekrar temel atma töreni düzenleniyor. Bu durum, üzüntü verici bir belediyecilik anlayışını ortaya koyuyor.”

Cumhur İttifakı Yüzyılına Yakışır Hizmet!

Varank, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı'na uygun projeler geliştirdiğine işaret ederek, “Hizmetlerin ve yatırımların tek adresi Cumhur İttifakı'dır.” ifadesini kullandı. Şehrin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin sürdürüleceğinin altını çizdi.

Ayrıca, yeni açılan katlı otoparkın yılsonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Törende, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da konuşmalar yaptı. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile çok sayıda davetli açılış törenine katıldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'nın Kestel ilçesindeki katlı otopark ve pazar alanının açılışına katıldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'nın Kestel ilçesindeki katlı otopark ve pazar alanının açılışına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Jandarma, Ruhsatsız 10 Tabanca Ele Geçirdi
2
Varank'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: ‘Projeleri Hayata Geçiremiyorlar’
3
Samsun Üniversitesi'nde Fahrettin Ulusoy Camisi İbadete Açıldı
4
Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA Genel Kurulunda Gençliğe Seslendi
5
TİKA, Bosna Hersek'te Makarnacılık ve Meyve-Sebze İşleme Tesisi Kurdu
6
Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Mirziyoyev, Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu Yaptı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu