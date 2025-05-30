Varank'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: ‘Projeleri Hayata Geçiremiyorlar’

Varank: 'CHP'li Belediyeler Bir İşi Hayata Geçirebiliyor mu?'

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'nın Kestel ilçesinde gerçekleşen bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerdeki eksikliklere vurgu yaptı. Özellikle CHP'li belediyelerin son iki yılda herhangi bir projeye imza atıp atamadığını sorguladı.

Varank, Vanimehmet Mahallesi'nde inşa edilen, 280 milyon lira maliyetli 12 bin metrekare alanda bulunan katlı otopark ve pazar alanı açılışında, hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını temenni etti.

23 Yıldır Vizyon Projeler

AK Parti'li kadroların, son 23 yıldır Türkiye'de birçok önemli projeye imza attığını belirten Varank, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Gerek yerelde gerek genelde kalkınmanın en önemli dinamiği, kabiliyetli, yetenekli yöneticilerle yol yürüyebilmektir.” diyerek, millete hizmet etme aşkıyla çalışan kadrolara teşekkür etti.

CHP'li Belediyelere Yönelik Eleştiriler

Varank, CHP'li belediyelerin geçmiş projeleri sahiplenip bitirme çabalarında yetersiz kaldığını vurguladı ve şöyle devam etti:

“İki yıl önce temeli attığımız Atatürk Spor Salonu için şimdi tekrar temel atma töreni düzenleniyor. Bu durum, üzüntü verici bir belediyecilik anlayışını ortaya koyuyor.”

Cumhur İttifakı Yüzyılına Yakışır Hizmet!

Varank, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı'na uygun projeler geliştirdiğine işaret ederek, “Hizmetlerin ve yatırımların tek adresi Cumhur İttifakı'dır.” ifadesini kullandı. Şehrin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin sürdürüleceğinin altını çizdi.

Ayrıca, yeni açılan katlı otoparkın yılsonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Törende, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da konuşmalar yaptı. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile çok sayıda davetli açılış törenine katıldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'nın Kestel ilçesindeki katlı otopark ve pazar alanının açılışına katıldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'nın Kestel ilçesindeki katlı otopark ve pazar alanının açılışına katıldı.