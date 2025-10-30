Varşova'da 29 Ekim resepsiyonu: Türkiye Cumhuriyeti 102. yılı kutlandı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyon, Büyükelçi Rauf Alp Denktaş'ın ev sahipliğinde Varşova Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programa Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Teofil Bartoszewski, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, çok sayıda ülkenin misyon temsilcisi ve Polonya'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Türk müzikleri eşliğinde devam etti.

Büyükelçi Denktaş'ın konuşması

Büyükelçi Rauf Alp Denktaş programda yaptığı konuşmada, "102 yıl önce bugün, (Mustafa Kemal) Atatürk ve arkadaşları, modern cumhuriyetin temellerini attı. Bunlar, kutlamak için güzel zamanlar fakat aynı zamanda bizim bugüne kadar aldığımız yolu ve önümüzdeki amaçları da yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Denktaş, cumhuriyetin ilk 100 yılında uzun bir yol kat edildiğini ve bugün Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi konumuna ulaştığını belirtti. Güvenlik alanındaki değerlendirmesinde ise şunları söyledi: "Güvenlik konularında ise Türkiye, on yıllardır NATO'nun Sovyetler Birliği ile olan direkt sınırlarının yüzde 70'ten fazlasını savunuyor. NATO'da geçen 73 yıl içinde Türkiye, Avrupa'daki barış, güvenlik ve istikrara büyük katkılar yaptı. Bugün yükselen güvenlik endişeleriyle birlikte Türkiye, NATO'nun Avrupa'daki en büyük ve en tecrübeli ordusuna sahip durumda."

Denktaş, Türkiye'nin savunma kapasitesine ilişkin olarak da "Bugün Türkiye'nin NATO'nun 2'nci en büyük tank filosuna, yerli üretim savaş uçaklarıyla dünyadaki en büyük ikinci F-16 uçak filosuna ve NATO'nun en büyük donanmalarından birine sahip olduğunu" vurguladı. Ayrıca, "Bugün Türkiye'nin savunma ekipmanlarının yüzde 85'i yerli üretimden oluşuyor. Türkiye, elektronik harp ve askeri dronlardaki gelişmiş yetenekleri ile gelişmiş anti-dron sistemleriyle de Avrupa'nın savunmasına katkı vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bartoszewski'nin değerlendirmesi

Wladyslaw Teofil Bartoszewski ise "Coğrafi olarak uzak olsalar da Polonya ile Türkiye arasında her zaman özel bir ilişki olmuştur." dedi.

Bartoszewski, iki ülke ilişkilerinin derinliğine işaret ederek, "İki ülke arasındaki ilişkiler, yarım milenyum önce başladı. Diplomatik ilişkilerimizin 1414 yılına kadar uzandığı tarihçilerimizin tuttuğu notlar ile biliniyor. Sultan Mehmet Çelebi, Polonya Kralı'nın elçilerini Bursa'da kabul etti ve bu ilk diplomatik temastı. Bu uzun ilişkide zorlu zamanlar da oldu. 611 yıl boyunca iyi arkadaşlar olsak da tartışmalarımız da oldu fakat her zaman karşılıklı saygı devam etti. Polonyalılar ve Türkler, bazen rakip olabilirler ama asla düşman olmazlar." ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, katılımcıların yoğun ilgisi ve kültürel programlarla devam etti.

