Vatandaş kombileri körükleyecek! Kar kış kıyamet geri dönüyor

Türkiye’nin hava durumu otoritesi, 17 Nisan için meteorolojik bilgilerini yayınladı. Yayınlanan bilgilere göre; Edirne, Kırklareli ve İzmir bölgelerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağışlar öngörülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde güçlü rüzgarlar esmesi beklenirken, doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece yükselmesi ve ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en son yaptığı analizlere göre; ülkemizin batı bölgeleri yoğun bulutlarla kaplı olacak. Marmara’nın batı bölgeleri ve Ege’nin sahil kesimlerinde yerel olarak sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Diğer bölgeler ise parçalı ve hafif bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ve Doğu Anadolu’nun dik ve yüksek yamaçlarındaki çığ riski devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI



Doğu bölgelerimizde hava sıcaklıklarının 1-3 derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

RÜZGAR

Rüzgarın çoğunlukla güney yönlerden esmesi, güneydoğu bölgelerimizde ise kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Marmara’nın batısı ve Ege sahillerinde rüzgarın güneybatı yönünden; Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde ise güneydoğu yönünden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Marmara’nın batı bölgeleri ve Ege sahillerinde rüzgarın güneybatı yönünden; Akdeniz’in iç kısımları ve İç Anadolu’nun güney bölgelerinde ise güneydoğu yönünden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi öngörülmekte. Bu durumun olası olumsuz etkilerine karşı dikkatli ve önlemli olunması gerekiyor.

ÇIĞ RİSKİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde, yüksek kar tabakası bulunan eğimli alanlarda çığ riski mevcut.