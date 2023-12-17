Vatikan’da 412 milyon dolarlık yolsuzluk davası: Kardinal Becciu mahkemede

Vatikan’da, Papa Francis’in yakın bir danışmanı olan Kardinal Angelo Becciu, Londra’da bir gayrimenkul alımında 412 milyon dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlanan 10 kişiden biri olarak mahkemeye çıktı. Bu, modern zamanlarda yargılanan en üst düzey din adamı.

Kardinal Becciu suçlamaları reddediyor

Kardinal Becciu, 2014 yılında Chelsea’de eski bir Harrods deposunu lüks dairelere dönüştürmek için 350 milyon euro (299 milyon sterlin; 412 milyon dolar) harcayarak kilisenin parasını kötüye kullandığı iddiasını reddediyor. Ayrıca, Sardunya’daki kardeşlerinin işlerine para aktardığı da öne sürülüyor.

Davada dokuz kişi daha var

Davada, Kardinal Becciu’nun yanı sıra, eski Vatikan maliye düzenleyicisi René Brülhart, eski yardımcısı Tomasso di Ruzza, eski Vatikan yatırım yöneticisi Enrico Crasso, Vatikan istihbaratı için harcamalar yaptığı iddia edilen Cecilia Marogna gibi isimler de yer alıyor. Sanıklar, şantaj, zimmete para geçirme, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan yargılanıyor.

Mahkeme Vatikan Müzeleri’nde

Mahkeme, Vatikan Müzeleri’nde özel olarak hazırlanan bir salonda görülüyor. Normalde kullanılan mahkeme salonu, Covid kuralları ve katılımcı sayısı nedeniyle yeterli değil. Davanın aylarca sürmesi bekleniyor. Bu hafta yapılacak iki duruşma, teknik konularla ilgili olacak ve muhtemelen Ekim ayına ertelenecek.

Papa Francis yargılamayı kolaylaştırdı

Papa Francis, Nisan ayında yaptığı bir kararnameyle, suçlanan kardinal ve piskoposların, daha önce olduğu gibi kardinal tarafından değil, laik yargıçlar tarafından yargılanmasını sağladı. Vatikan’ın yeni maliye şefi Juan Antonio Guerrero, Vatikan’ın artık işlerini daha şeffaf bir şekilde yürüttüğünü söylüyor. Geçen hafta, Vatikan, sahip olduğu 4 binin üzerinde gayrimenkulün detaylarını yayınladı.