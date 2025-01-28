Vatikan'dan Yapay Zeka Uyarısı: İnsan Zekasını Tamamlayıcı Olmalı

Vatikan'dan Yapay Zeka Konusunda Önemli Açıklama

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, yapay zekanın bir insan olarak değerlendirilmemesi ve ilahlaştırılmaması gerektiğini vurguladı. Yapay zekanın yalnızca insan zekasını tamamlayıcı bir araç olarak kullanılması gerektiği belirtilirken, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Raporun Detayları

Vatikan'ın İman Doktrini Bakanlığı ile Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı ve Papa Franciscus tarafından imzalanan yapay zekanın risklere odaklanan "Antiqua et Nova" (Antik ve Yeni) isimli rapor yayımlandı. Rapor, 117 maddeden oluşarak Katolik Kilisesi'nin yapay zeka konusundaki etik yaklaşımını gündeme getiriyor.

Yapay Zekanın Etkileri

Raporda, yapay zekanın potansiyel sınırları ve zorlukları üzerinde duruldu. Eğitim, ekonomi, iş, sağlık gibi farklı alanlarda yapay zekanın getirebileceği fırsatların yanı sıra, savaş kaynaklarını artırabileceği ve insan hakları açısından riskler taşıyan bir silahlanma yarışını hızlandırabileceği uyarısı yapıldı.

İnsan İlişkileri ve Etik Endişeler

Yapay zekanın insan ilişkilerini zayıflatmaması gerektiğini belirten rapor, bu teknolojinin insan ilişkilerinde zararlı izolasyonlara yol açabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Yapay zekayı bir kişi olarak temsil etmenin "yanlış" olduğu ve dolandırıcılık amacıyla kullanılmasının "ciddi bir etik ihlal" olacağı ifade edildi.

Sahte İçerikler ve Yanlış Bilgi Tehditi

Yapay zekanın sahte haber ve içerikler üretme konusundaki riskleri de raporda vurgulandı. Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin doğruluğunun her zaman kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Bu tür içeriklerin özellikle toplumun temellerini zayıflatabileceği ve politika üzerinde kutuplaşmayı artırabileceği ifade edildi.

Papa Franciscus'un Vurgusu

İtalya'nın dönem başkanlığında 14 Haziran 2024'te yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde yapay zekanın insanlığa hizmet etmesi gerektiğini belirten Papa Franciscus, karar verme yetkisinin insanlarda olması gerektiğine dikkat çekmişti.