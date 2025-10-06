Vatikan: Gazze'de Durum Çok Daha Ciddi ve Trajik — Parolin'den Ateşkes Çağrısı

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Gazze'deki durumun bir yıl öncesine göre çok daha ciddi ve trajik olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun ateşkes için şu an yaptığından daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Parolin'ın Değerlendirmesi

Parolin, Vatican Newsa verdiği özel demeçte Orta Doğu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Parolin, "Bugün Gazze'deki durum, on binlerce can alan yıkıcı savaşın ardından bir yıl öncesine göre çok daha ciddi ve trajik. Saldırıya uğrayanların kendilerini savunma hakkı vardır, ancak meşru müdafaa bile orantılılık ilkesine uygun olmalıdır. Ne yazık ki bu savaş, felaket boyutunda ve insanlık dışı sonuçlar doğurdu." ifadelerini kullandı.

Can Kayıpları ve Çocukların Durumu

Filistin'de her gün ölenlerin sayısının açıklanmasının kendisini derinden üzdüğünü ve etkilediğini dile getiren Parolin, "Her gün onlarca hatta bazen yüzlerce insan ölüyor. Aralarında yalnızca orada doğmuş olmak dışında hiçbir suçu olmayan çok sayıda çocuk var. Bu katliama alışma riskiyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Toplum ve BM'ye Çağrı

Uluslararası toplumun daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizen Kardinal Parolin, "Kesinlikle şu anda yapılanlardan çok daha fazlası yapılmalı. ‘Yaşananlar kabul edilemez’ demek ama ardından bunun devam etmesine izin vermek yeterli değil." diye konuştu.

Parolin, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yaşananları durdurmayı başaramadığını belirterek, BM'ye daha etkili bir rol kazandırmanın bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

Trump'ın Planı ve Vatikan'ın Tutumu

Kardinal Parolin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin, "Kendi gelecekleriyle ilgili kararlara Filistin halkının da dahil edilmesini öngören ve bu katliamı sona erdirmeye, rehinelerin serbest bırakılmasına, her gün yüzlerce insanın öldürülmesinin durdurulmasına katkı sağlayacak her plan memnuniyetle karşılanmalı ve desteklenmelidir." yorumunu yaptı.

İki Devletli Çözüm ve Filistin'in Tanınması

Vatikan'ın iki devletli çözümü desteklediğini ve Filistin Devleti'ni 10 yıl önce tanıdığını hatırlatan Parolin, "Birçok ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasından memnuniyet duyuyoruz. Ancak İsrail’in açıklamalarının ve kararlarının tam tersi yönde, yani gerçek bir Filistin Devleti’nin doğmasını bir kez ve tamamen engellemeye yönelik olduğuna dair endişelerimizi de belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.