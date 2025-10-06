Vatikan: Gazze'de Durum Çok Daha Ciddi ve Trajik — Parolin'den Ateşkes Çağrısı

Kardinal Pietro Parolin, Gazze'nin bir yıl öncesine göre daha ağır ve trajik olduğunu söyleyerek uluslararası toplumdan ateşkes için daha fazla çaba istedi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 22:04
Vatikan: Gazze'de Durum Çok Daha Ciddi ve Trajik — Parolin'den Ateşkes Çağrısı

Vatikan: Gazze'de Durum Çok Daha Ciddi ve Trajik — Parolin'den Ateşkes Çağrısı

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Gazze'deki durumun bir yıl öncesine göre çok daha ciddi ve trajik olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun ateşkes için şu an yaptığından daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Parolin'ın Değerlendirmesi

Parolin, Vatican Newsa verdiği özel demeçte Orta Doğu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Parolin, "Bugün Gazze'deki durum, on binlerce can alan yıkıcı savaşın ardından bir yıl öncesine göre çok daha ciddi ve trajik. Saldırıya uğrayanların kendilerini savunma hakkı vardır, ancak meşru müdafaa bile orantılılık ilkesine uygun olmalıdır. Ne yazık ki bu savaş, felaket boyutunda ve insanlık dışı sonuçlar doğurdu." ifadelerini kullandı.

Can Kayıpları ve Çocukların Durumu

Filistin'de her gün ölenlerin sayısının açıklanmasının kendisini derinden üzdüğünü ve etkilediğini dile getiren Parolin, "Her gün onlarca hatta bazen yüzlerce insan ölüyor. Aralarında yalnızca orada doğmuş olmak dışında hiçbir suçu olmayan çok sayıda çocuk var. Bu katliama alışma riskiyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Toplum ve BM'ye Çağrı

Uluslararası toplumun daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizen Kardinal Parolin, "Kesinlikle şu anda yapılanlardan çok daha fazlası yapılmalı. ‘Yaşananlar kabul edilemez’ demek ama ardından bunun devam etmesine izin vermek yeterli değil." diye konuştu.

Parolin, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yaşananları durdurmayı başaramadığını belirterek, BM'ye daha etkili bir rol kazandırmanın bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

Trump'ın Planı ve Vatikan'ın Tutumu

Kardinal Parolin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin, "Kendi gelecekleriyle ilgili kararlara Filistin halkının da dahil edilmesini öngören ve bu katliamı sona erdirmeye, rehinelerin serbest bırakılmasına, her gün yüzlerce insanın öldürülmesinin durdurulmasına katkı sağlayacak her plan memnuniyetle karşılanmalı ve desteklenmelidir." yorumunu yaptı.

İki Devletli Çözüm ve Filistin'in Tanınması

Vatikan'ın iki devletli çözümü desteklediğini ve Filistin Devleti'ni 10 yıl önce tanıdığını hatırlatan Parolin, "Birçok ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasından memnuniyet duyuyoruz. Ancak İsrail’in açıklamalarının ve kararlarının tam tersi yönde, yani gerçek bir Filistin Devleti’nin doğmasını bir kez ve tamamen engellemeye yönelik olduğuna dair endişelerimizi de belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği