Vatikan, Ukrayna'da Adil ve Kalıcı Barış İçin Umutlu

Vatikan'dan Barış Mesajı

Vatikan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ön koşul olmaksızın adil ve kalıcı barışa ulaşılması için umutlarını dile getirdi. 14 Mart'ta Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Görüşmenin Detayları

Açıklamada, Zelenskiy'nin, hastanede tedavi gören Papa Franciscus için acil şifalar dilediği ve ABD’nin önerdiği ateşkes girişimi hakkında bilgi verdiği belirtildi. Vatikan, Ukrayna’da barış için devam eden dualarının yanı sıra, tarafların adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlayan samimi diyalog fırsatını değerlendirmesini umuyor. Ayrıca, tutsakların serbest bırakılması için her türlü çabanın destekleneceği ifade edildi.

Zelenskiy'den Açıklama

Zelenskiy, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus için acil şifalar diledim ve manevi desteği için teşekkür ettim. Ukraynalı çocukların geri dönüşü için gösterdiği çabalara teşekkür ediyorum. Vatikan, Rus hapishanelerinde tutulan Ukraynalıların listesini aldı ve onların serbest bırakılması konusunda desteklerine güveniyoruz. Esir değişimi ve koşulsuz 30 günlük ateşkes, kalıcı barış için önemli adımlar olacaktır," dedi.

Barış İçin Beklentiler

Zelenskiy, Ukrayna halkının barış arzusunu vurgulayarak, "Ancak dünya, Rusya'nın süreci zorlaştıran koşullar dayattığını görüyor. Rusya, savaşın devam etmesini ve diplomasinin başarısız olmasını isteyen tek taraf durumunda," ifadelerine yer verdi.