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Vedat Işıkhan'dan yeni mesai saatleri hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatleri konusunda yapılan düzenlemelere dair en son açıklamayı yaparak çalışma süreleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 13:21
Vedat Işıkhan'dan yeni mesai saatleri hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatleri konusundaki güncel açıklamalarıyla gündemde. Bakan Işıkhan, daha önce mesai saatlerinde bir kısalma olmayacağını ifade etmişti. Ancak, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, çalışma süreleri ve diğer iş hayatı konularının önemli olduğunu belirtti. Çalışma koşulları, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konuların Bakanlık gündeminde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Işıkhan, bu alanlarda hassasiyetle tedbirler alındığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, "Bu bağlamda çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir" dedi. Ayrıca, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı'nda, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği yapılmasının planlandığı belirtildi. Bu kapsamda, gerekli düzenlemelerin bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Çalışma hayatındaki gelişmeleri yakından takip edenler, yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte esnek çalışma modellerine yönelik artış yaşanabileceğini düşünüyor. Bu konuda yapılan düzenlemelerin, işçi ve işverenler arasındaki dengeyi koruyarak, iş dünyasının dinamiklerine uygun bir yapıda olması bekleniyor. 

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