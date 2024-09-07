Bakan Işıkhan'dan Mardin Çıkarması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen bir barış yemeğine katılarak bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç, Muhammed Adak ve Mehmet Uncu ile birlikte Savur ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Üçkavak Mahallesi'nde bir araya geldi.

Barış Yemeği ve Aileler Arasındaki Husumet

Bakan Işıkhan, mahallede dört yıl içinde meydana gelen olaylarda dört kişinin hayatını kaybetmesine neden olan anlaşmazlıkların sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesini sağlamak için emek verenleri tebrik etti.

Parti Ziyaretleri ve İletişim

Barış yemeğinin ardından AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Işıkhan, İlçe Başkanı Mecit Özel ve parti üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'yi makamında ziyaret etti.

Ömerli ve Artuklu Ziyaretleri

Işıkhan, ziyaretlerine Ömerli ilçesine geçerek devam etti. Burada AK Parti İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Mehmet Yıldız ve partililerle buluştu, ardından Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Son olarak, merkez Artuklu ilçesinde AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Işıkhan, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partili üyelerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.