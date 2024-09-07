Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Vedat Işıkhan Mardin'de Barış Yemeğine Katıldı

Bakan Işıkhan, Mardin'de barış yemeği düzenledi ve çeşitli resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:31
Vedat Işıkhan Mardin'de Barış Yemeğine Katıldı

Bakan Işıkhan'dan Mardin Çıkarması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen bir barış yemeğine katılarak bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç, Muhammed Adak ve Mehmet Uncu ile birlikte Savur ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Üçkavak Mahallesi'nde bir araya geldi.

Barış Yemeği ve Aileler Arasındaki Husumet

Bakan Işıkhan, mahallede dört yıl içinde meydana gelen olaylarda dört kişinin hayatını kaybetmesine neden olan anlaşmazlıkların sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesini sağlamak için emek verenleri tebrik etti.

Parti Ziyaretleri ve İletişim

Barış yemeğinin ardından AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Işıkhan, İlçe Başkanı Mecit Özel ve parti üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'yi makamında ziyaret etti.

Ömerli ve Artuklu Ziyaretleri

Işıkhan, ziyaretlerine Ömerli ilçesine geçerek devam etti. Burada AK Parti İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Mehmet Yıldız ve partililerle buluştu, ardından Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Son olarak, merkez Artuklu ilçesinde AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Işıkhan, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partili üyelerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde Genç ve Sidar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları