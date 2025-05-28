DOLAR
39,07 -0,07%
EURO
44,12 0,28%
ALTIN
4.146 -0,14%
BITCOIN
4.207.568,72 1,74%

Vefat Eden AA Habercisi Ümit Yorulmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ümit Yorulmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 18:02
Vefat Eden AA Habercisi Ümit Yorulmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'daki Acı Kaybın Ardından

Anadolu Ajansı'nın serbest muhabirlerinden Ümit Yorulmaz, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sonsuzluğa Uzanış

Ümit Yorulmaz, geçirdiği rahatsızlığın ardından hastanede tedavi altındayken, hayata gözlerini yumdu. Bu haber, meslektaşları ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.

Veda Töreni

Merhum Ümit Yorulmaz, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende, aile üyeleri ve arkadaşları tarafından duygu dolu anlar yaşandı.

Ümit Yorulmaz’ın anısı, mesleki başarıları ve insanlığı ile her zaman yaşatılacak.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi Ümit Yorulmaz’ın (46) cenazesi defnedildi. Memleketi olan ilçeye getirilen Yorulmaz'ın cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sakızcılar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi Ümit Yorulmaz’ın (46) cenazesi defnedildi. Memleketi olan ilçeye getirilen Yorulmaz'ın cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sakızcılar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl Balı İçin Proje Lansmanı Gerçekleşti
2
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı: 21 Milyar Liralık Hasar Belirlendi
3
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Şüpheliden 8'i Tutuklandı
4
Aydın'da Park Halindeki Kamyonetten Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
5
İzmir'deki Dekoratif Beton Kemerin Yıkılması Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuk Doktoru ve Eşi Toprağa Verildi
6
Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Mevkidaşlarıyla İstanbul'da Bir Araya Geldi
7
Togo'da Türk Mutfağı Lezzetleri Tanıtıldı

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!