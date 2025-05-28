Vefat Eden AA Habercisi Ümit Yorulmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'daki Acı Kaybın Ardından

Anadolu Ajansı'nın serbest muhabirlerinden Ümit Yorulmaz, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sonsuzluğa Uzanış

Ümit Yorulmaz, geçirdiği rahatsızlığın ardından hastanede tedavi altındayken, hayata gözlerini yumdu. Bu haber, meslektaşları ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.

Veda Töreni

Merhum Ümit Yorulmaz, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende, aile üyeleri ve arkadaşları tarafından duygu dolu anlar yaşandı.

Ümit Yorulmaz’ın anısı, mesleki başarıları ve insanlığı ile her zaman yaşatılacak.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi Ümit Yorulmaz’ın (46) cenazesi defnedildi. Memleketi olan ilçeye getirilen Yorulmaz'ın cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sakızcılar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi Ümit Yorulmaz’ın (46) cenazesi defnedildi. Memleketi olan ilçeye getirilen Yorulmaz'ın cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sakızcılar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.