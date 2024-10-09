VEKAM, Musiki Muallim Mektebi Arşivini Erişime Açtı

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), 1924 senesinde kurulan Türkiye'nin ilk sanat okulu Musiki Muallim Mektebi'ne ait geniş bir arşivi dijital ortamda erişime sundu. Bu arşiv, 1925-1956 yılları arasında öğrencilere ait başvuru mektupları, yazışmalar ve fotoğraflardan oluşmakta.

Sempozyumda Arşiv Bilgileri Paylaşıldı

VEKAM Bağ Evinde gerçekleştirilen "Ankara Devlet Konservatuvarı (Musiki Muallim Mektebi) Tarihi Fotoğraf ve Belgeler Arşivi Proje Kapanış Sempozyumu" kapsamında, tarihin önemli anları belgelendi. VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, arşivin içeriği hakkında bilgi verdi.

Arşivdeki Belgeler ve Süreç

Yenişehirlioğlu, arşivin 15 bin belge içerdiğini ve belgelerin restorasyon uzmanları tarafından onarıldığını belirtti. Bu belgelerin geçmişte bir sahafın eline geçmesiyle VEKAM’ın bu varlığı öğrendiğini kaydetti. "Bu belgeler, Cumhuriyet'in erken döneminin yapısını gözler önüne seriyor" diyen Yenişehirlioğlu, arşivin geleceğe taşınması için sürdürülen çalışmaları vurguladı.

Uluslararası Desteklerle Gelişen Proje

Proje, VEKAM'ın kendi imkanlarıyla başladıktan sonra British Library'in Tehlike Altındaki Arşivleri Koruma Programı'ndan 2 yıllık fon alarak devam ettirilmiştir. Arşivde önemli sanatçıların başvuru mektupları ve Anadolu'dan gelen genç yeteneklerin talepleri bulunmaktadır. Bu belgeler, döneminin sosyal ve kültürel yapısını anlamamıza yardımcı oluyor.

Akatılan İsimler ve Katkılar

Sempozyum, birçok akademisyenin katkısıyla zenginleşti. Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan, Prof. Dr. Ali Uçan, Dr. Hakan Kaynar gibi isimler, belgeler ve tarih üzerine önemli sunumlar gerçekleştirdi. VEKAM, gelecekte de bu gibi arşivleri koruma ve araştırmalara açık hale getirme amacıyla çalışmalarına devam edecek.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), 1924'te kurulan ve 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarına dönüştürülen Musiki Muallim Mektebine ait 1925-1956 yıllarındaki öğrencilerin okula başvuru mektupları, yazışmalar, fotoğraflar, zarflardan oluşan arşivi çevrim içi erişime açtı. VEKAM Bağ Evinde, "Ankara Devlet Konservatuvarı (Musiki Muallim Mektebi) Tarihi Fotoğraf ve Belgeler Arşivi Proje Kapanış Sempozyumu" yapıldı.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), 1924'te kurulan ve 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarına dönüştürülen Musiki Muallim Mektebine ait 1925-1956 yıllarındaki öğrencilerin okula başvuru mektupları, yazışmalar, fotoğraflar, zarflardan oluşan arşivi çevrim içi erişime açtı. VEKAM Bağ Evinde, "Ankara Devlet Konservatuvarı (Musiki Muallim Mektebi) Tarihi Fotoğraf ve Belgeler Arşivi Proje Kapanış Sempozyumu" yapıldı.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), 1924'te kurulan ve 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarına dönüştürülen Musiki Muallim Mektebine ait 1925-1956 yıllarındaki öğrencilerin okula başvuru mektupları, yazışmalar, fotoğraflar, zarflardan oluşan arşivi çevrim içi erişime açtı. VEKAM Bağ Evinde, "Ankara Devlet Konservatuvarı (Musiki Muallim Mektebi) Tarihi Fotoğraf ve Belgeler Arşivi Proje Kapanış Sempozyumu" yapıldı.