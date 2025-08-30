Venedik Film Festivali'nde Lido'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

İtalya'da bu yıl 82'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivalinin yapıldığı Lido Adası'nda, sinema dünyasından ünlü isimlerin de katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Santa Elisabetta Meydanı'nda buluşma

İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki durumu ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları festival kapsamında gündeme taşımak isteyen binlerce kişi, Santa Elisabetta Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 700 kişi, Filistin bayraklarıyla donattıkları küçük bir vapurla Lido Adası'na ulaştı.

Sinema dünyasından güçlü destek

Gösteriye, işçi sendikalarından üniversite öğrencilerine kadar geniş bir katılımın yanı sıra Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro, Ottavia Piccolo ve Lorenzo Zebetti gibi İtalyan sinema dünyasından yıldızlar da destek verdi. Yürüyüş boyunca katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Batılı hükümetlerin İsrail'e yönelik tutumunu protesto etti.

Göstericiler, Batılı hükümetlerden İsrail'e yapılan silah satışlarının derhal durdurulmasını talep etti. Filistin bayrağı renklerinde açılan ve üzerinde Soykırımı durdurun yazılı pankart ile sık sık Özgür Filistin ve Nehirden denize özgür Filistin sloganları atıldı. Organizatörler, korteje katılanların sayısını 5 bin olarak duyurdu.

Yürüyüşün rotası ve güvenlik

Yürüyüş, festivalin merkezi olan Sinema Sarayı'nın bulunduğu Guglielmo Marconi Caddesi'nde son buldu. İtalyan polisi, festival alanında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kırmızı halıda mesaj

Festivalin dünkü bölümünde Faslı yönetmen Maryam Touzani ve yapımcı Nabil Ayouch, kırmızı halıda bir çantanın iç bölmesi şeklinde tasarlanmış ve içinde Gazze'de soykırımı durdurun yazısı bulunan bir mesaj açtı.

Festival ve Gazze tartışmaları

Festival, Gazze'deki insani kriz tartışmaları eşliğinde başlamıştı. Filistin destekçisi bir grup, festivalin açıldığı 27 Ağustos'ta Lido'daki Sinema Sarayı önünde toplanarak, festival yönetiminden kamuoyuna açık bir tavır almasını ve İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı kınamasını talep etmişti. Göstericiler o gün de Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin, soykırımı durdurun' yazılı pankartlar taşıdı.

Sanatçılardan açık mektup

Aralarında Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi isimlerin de bulunduğu yüzlerce sinema sanatçısı, Venice4Palestine girişimi kapsamında Venedik Film Festivali'ne Gazze'deki insani krizi ve soykırımı kınaması çağrısında bulunan açık bir mektup imzaladı. Mektupta festival ve ana organizatörden Gazze'de devam eden olayları ve bununla ilişkili iddiaları açıkça kınaması talep edildi.

Etkinliğin ana organizatörü ise yanıtında festival ve organizasyonun tarih boyunca toplumu ve dünyayı ilgilendiren en acil konulara duyarlılık gösterdiğini ve açık tartışma ortamı sağladığını savundu.