Venezuela: ABD Karayip Denizi'ne Nükleer Denizaltı Göndermeyi Planlıyor İddiası

Venezuela, ABD'nin gelecek hafta Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı ve diğer savaş gemileri göndermeyi planladığını iddia etti; hükümet ve askeri yetkililer bölgedeki hareketliliğe tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 02:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 02:32
Venezuela, ABD'nin gelecek hafta Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı ve diğer savaş gemileri göndermeyi planladığını açıkladı. İddia, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'in Telegram paylaşımı ve ülkenin resmi açıklamalarına dayanıyor.

Hükümetin açıklaması ve iddia edilen filo

Paylaşılan açıklamada, "ABD gelecek hafta bir füze kruvazörü, hızlı taarruz nükleer denizaltısı ve diğer savaş gemilerini göndermeyi planlıyor." ifadesine yer verildi. Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD yönetiminin "düşmanca eylem ve tehditlerle bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu" uyarısında bulundu.

İddia edilen gemiler

Basına göre, ABD’nin Karayipler’e göndermeyi planladığı gemiler arasında USS Lake Erie adlı füze kruvazörü ile USS Newport News adlı hızlı taarruz nükleer denizaltısı bulunuyor.

Venezuela'nın karşı önlemleri

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Kolombiya sınır bölgelerine yönelik Catatumbo Yıldırımı Operasyonu kapsamında Karayipler’deki kara sularına "daha büyük tonajlı gemilerin" konuşlandırıldığını açıkladı. Lopez, konuşlandırmada insansız hava araçları, vatandaşlara hizmet noktaları, keşif ve gözetleme noktaları ve Deniz Piyadeleri tarafından yapılacak devriyeleri de içerdiğini belirtti.

Bölgedeki ABD varlığı ve tepkiler

Geçmişte ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasını isteyen bir kararname imzalamıştı. CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatı sonrası bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını söyledi. Trump ayrıca 15 Ağustos'ta Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuelan liderin uyarısı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin kararına ilişkin "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın." diyerek uyarıda bulundu.

Venezuela, iddiaları ve aldığı önlemlerle bölgedeki askeri hareketliliğe dikkati çekmeyi sürdürüyor.

