Venezuela Büyükelçisi Gutierrez'den Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki!

Venezuela Büyükelçisi Gutierrez'den Trump'a Eleştiri

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'devralma' teklifi sonrası yaptığı açıklamada, "Trump'ın önerisini destekleyemeyiz." şeklinde konuştu. Gutierrez, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin 75. yılına özel değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği vurguladı.

Türkiye-Venezuela İlişkileri ve Filistin Meselesi

Gutierrez, iki ülke arasındaki ilişkilerin Hugo Chavez döneminde başlangıç gösterdiğini belirterek, şu anki liderlerin birbirlerine duyduğu sevginin halkları tarafından da hissedildiğini ifade etti. "75. yıl dönümü, olgunlaşmakta olan ve şu anda en iyi haline ulaşmış ilişkilerin kutlamasıdır. Bu ilişkilerin meyveleri, ticari ve kültürel alanlarda belirginleşmektedir," dedi.

Büyükelçi, ayrıca Venezuela'nın kültürel zenginlikleri hakkında bilgi vererek, Türk halkının Venezuela’nın sadece petrol zenginliği ile değil, aynı zamanda güzel doğal alanları, müziği ve sanatları ile de tanımasını istediklerini belirtti.

Filistin Halkına Destek

Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarına da değinen Gutierrez, "Bundan önce de olduğu gibi, Filistin halkının yanında yer aldık. Bu, bir halkın kültürü ve kökleri için yürüttüğü onurlu bir mücadeledir," ifadelerini kullandı. Gutierrez, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı olduklarını ve bunun insanlık dışı bir doktrin olduğunu vurguladı.

Trump’ın Önerisine Karşı Durdu

Trump’ın önerisinin barış diplomasisinin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten Gutierrez, "Yabancı güçler ya da saldırganların Filistinlilere bir gündem ya da yaşam biçimi dayatması doğru değil," dedi. Gutierrez, Filistin halkının kendi topraklarında barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Durum

Gutierrez, Gazze'deki ateşkes durumuna da dikkat çekerek, Filistinlilerin hala korku içinde yaşadığını, yeniden yapılandırma sürecinin zorlukları ile başa çıkmaya çalıştıklarını kaydetti. "Katliamların en kötüsüne maruz kalan bu nesil, tarihinin en derin travmalarını yaşamaktadır," ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin 75'inci yılında, ikili ilişkiler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin 75'inci yılında, ikili ilişkiler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.