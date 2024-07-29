Venezuela'da Devlet Başkanı Seçiminde Sandıklar Kapandı

Venezuela'da Devlet Başkanı Seçim Süreci Tamamlandı

Venezuela'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçiminde oy verme işlemi başarıyla tamamlandı. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi yerel saatle 06.00'da (TSİ 13.00) başlamış ve sona ermiştir. Şu anda oyların sayım süreci başlamış durumda.

Resmi Sonuçlar Bekleniyor

Resmi sonuçların önümüzdeki saatler içerisinde açıklanması beklenirken, iktidar ve muhalefet partilerinin destekçileri CNE önünde yoğun bir bekleyiş içerisindeler. Güvenlik güçleri, CNE merkezinin önünde geniş güvenlik önlemleri almış durumda.

Gerilimler ve Açıklamalar

CNE merkezinin önünde, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet partilerinin destekçileri arasında zaman zaman gergin anlar yaşanmakta. Diğer yandan, muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez, parti merkezinde yaptığı basın toplantısında, seçime katılımın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Gonzalez, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Destekçilerimden, sandık merkezlerini terk etmemelerini rica ediyorum." dedi.

Ayrıca, ana muhalefet lideri Maria Corina Machado, halkın oy kullanma konusunda gayretli olduğunu vurgulayarak, "Müşahitlerin tutanakları alma hakkı var. Tutanak, kanıttır. Sandık merkezlerini kesinlikle terk etmeyin" ifadelerini kullandı.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello ise gün içinde yaptığı açıklamada, seçimleri kazanacaklarına dair inançlarını dile getirerek, CNE'nin resmi sonuçlarını beklediklerini ifade etti.

Seçimlerden zafer ile çıkan aday, 10 Ocak 2025 tarihinde ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.