Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Venezuela'da Devlet Başkanı Seçiminde Sandıklar Kapandı

Venezuela'da devlet başkanı seçiminde oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı. Resmi sonuçlar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 03:53
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 03:53
Venezuela'da Devlet Başkanı Seçiminde Sandıklar Kapandı

Venezuela'da Devlet Başkanı Seçim Süreci Tamamlandı

Venezuela'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçiminde oy verme işlemi başarıyla tamamlandı. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi yerel saatle 06.00'da (TSİ 13.00) başlamış ve sona ermiştir. Şu anda oyların sayım süreci başlamış durumda.

Resmi Sonuçlar Bekleniyor

Resmi sonuçların önümüzdeki saatler içerisinde açıklanması beklenirken, iktidar ve muhalefet partilerinin destekçileri CNE önünde yoğun bir bekleyiş içerisindeler. Güvenlik güçleri, CNE merkezinin önünde geniş güvenlik önlemleri almış durumda.

Gerilimler ve Açıklamalar

CNE merkezinin önünde, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet partilerinin destekçileri arasında zaman zaman gergin anlar yaşanmakta. Diğer yandan, muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez, parti merkezinde yaptığı basın toplantısında, seçime katılımın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Gonzalez, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Destekçilerimden, sandık merkezlerini terk etmemelerini rica ediyorum." dedi.

Ayrıca, ana muhalefet lideri Maria Corina Machado, halkın oy kullanma konusunda gayretli olduğunu vurgulayarak, "Müşahitlerin tutanakları alma hakkı var. Tutanak, kanıttır. Sandık merkezlerini kesinlikle terk etmeyin" ifadelerini kullandı.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello ise gün içinde yaptığı açıklamada, seçimleri kazanacaklarına dair inançlarını dile getirerek, CNE'nin resmi sonuçlarını beklediklerini ifade etti.

Seçimlerden zafer ile çıkan aday, 10 Ocak 2025 tarihinde ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

İLGİLİ HABERLER

Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!

SGK son dakika müjdeledi! İki şartla indirim yapılacak!

Tüm bankalarda yeni dönem! Son dakika limit getirildi!

Ağzınıza atıp 5 dakika çiğneyin! O hastalıkların tek çözümüymüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

Tüm bankalarda yeni dönem! Son dakika limit getirildi!

İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!

Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!

İşsiz kimse kalmayacak! 81 ilde dev personel alımı başlatıldı: İşte kadrolar!

Akaryakıt fiyatlarına sevindiren güncelleme! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

5 litre Ayçiçek yağında büyük indirim! Migros fiyatları yüzde 40 indirdi!

SGK'ya okkalı borcu olan 5 belediye! SGK tek tek ifşaladı

EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı

Ağzınıza atıp 5 dakika çiğneyin! O hastalıkların tek çözümüymüş!

SGK son dakika müjdeledi! İki şartla indirim yapılacak!

En lezzetli krep böyle yapılıyor! Sadece 10 dakikada hazır!