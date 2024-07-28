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Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimi Heyecanı

Venezuela halkı, 2025-2031 dönemini belirlemek için oy kullanıyor. 10 aday arasında büyük bir rekabet gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 13:00
Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimi Heyecanı

Venezuela'da Halk Oy Kullanıyor

Venezuela, 2025-2031 dönemi için yeni devlet başkanını seçmek üzere bugünden itibaren sandık başına gidiyor. 21 milyonun üzerinde kayıtlı seçmenin katılım gösterdiği seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 06.00’da (Türkiye saati ile 13.00) başladı.

Seçim Süreci

Seçmenler, 15 bin 767 sandık merkezinde, adaylarına ait isimlerin yazılı olduğu makinelerde tercihlerini yaparak oy kullanacaklar. Oy kullanma süreci, yerel saatle 18.00’e kadar devam edecek.

Adaylar ve Rekabet

Seçimde, iktidardaki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında önemli bir rekabet yaşanacak. Diğer adaylar arasında isimleri geçenler ise Benjamin Rausseo, Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martinez, Jose Brito, Claudio Fermin, Javier Bertucci ve Enrique Martinez olarak sıralanıyor.

Seçim Güvenliği

Ulusal basında yer alan haberler doğrultusunda, seçim güvenliği için 380 binden fazla asker ve polis görevlendirildi. Seçimlerin güvenli bir şekilde geçmesi hedefleniyor.

Tarihi Bir Seçim

Gonzalez’in seçimleri kazanması durumunda, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) yönetimi 25 yıllık bir geçmişe son verecek. Maduro ise bu seçimle birlikte üçüncü kez devlet başkanlığı yapma imkanı bulacak. Bu seçimde ayrıca, 10 yıllık bir aradan sonra tüm muhalefet partilerinin de seçimleri boykot etmeme kararı alması dikkat çekiyor.

Uluslararası Gözlemciler

Birçok ülkenin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, seçimlere gözlemci gönderdiği bildirilmişti. Seçimi kazanan aday, 10 Ocak 2025’te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

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