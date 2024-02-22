Venezuela'da maden faciası: Altı madeninde göçük meydana geldi 30 kişi hayatını kaybetti

Venezuela’da yasa dışı altın madeni çöktü, 30 kişi öldü. Bolivar eyaletinin Angostura bölgesindeki madende meydana gelen göçükte, 100’den fazla kişi toprak altında mahsur kaldı. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bolivar eyaletinin Vatandaş Güvenliği Sorumlusu Edgar Colina Reyes, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili detaylı araştırma yapmak üzere bölgeye bağımsız bir heyetin gönderildiğini bildirdi. Kasabaya helikopterle arama kurtarma timleri ulaştırıldı.

Çökmenin nedeninin heyelan olduğu ve kaç kişinin toprak altında mahsur kaldığının henüz tespit edilemediği Venezuela medyasında yer aldı. Bolivar eyaleti, Brezilya sınırında bulunuyor ve altın, elmas, demir, boksit ve koltan gibi maden kaynaklarıyla ünlü.