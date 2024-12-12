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Venezuela'da Maduro, 10 Ocak'ta Yemin Töreni İçin Hazırlanıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak 2025'te yemin edeceğini duyurdu ve destekçilerini sokaklara davet etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 06:22
Venezuela'da Maduro, 10 Ocak'ta Yemin Töreni İçin Hazırlanıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek olan yemin töreniyle göreve başlayacağını açıkladı. Devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, bu önemli etkinliğe tüm destekçilerini davet etti.

Maduro, Venezuela'nın yeni yıl itibarıyla büyük bir dönüşüm ve değişim sürecine gireceğini belirterek, "Venezuela için, bağımsızlık için, Bolivarcı vatan için ve tek bir yumrukta birleşmek için hepinizi birlik olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Oligarşi ve emperyalizmle mücadele edeceklerinin altını çizen Maduro, "Her türlü entrikaya, her türlü komploya ve faşizmin her türlü oyununa hazırlıklı olmalıyız. Onları bozguna uğratacağız." dedi.

Maduro, muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'i hedef alarak, "Orada ne söylediklerine dikkat et. Bunun ciddi sonuçları olur. Venezuela halkına karşı hata yapmayın. Venezuela'da savaş olmayacak. Ateşle oynamayın ve Venezuela'ya saygı gösterin." şeklinde konuştu. Gonzalez’i, İspanya ile imzaladığı sığınma hakkı anlaşmasını ihlal etmekle suçlayan Maduro, onun Venezuela'daki sokakları kışkırtarak iç savaş çığırtkanlığı yaptığını savundu.

Maduro, Ulusal Seçim Konseyi tarafından 29 Temmuz'da açıklanan seçim sonuçlarına göre, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazandı. Muhalefet koalisyonunun adayı Gonzalez ve diğer muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti. Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından 8 Eylül’de eşiyle birlikte İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

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